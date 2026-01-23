Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών

Την είδηση γνωστοποίησε ο αδερφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 12:14 Θανάσης Βισκαδουράκης και Δάφνη Καραβοκύρη συζητούν για το J2US
23.01.26 , 12:08 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
23.01.26 , 12:04 «Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
23.01.26 , 11:46 Κώστας Φραγκολιάς: «Ήταν άδικο αυτό που έγινε με την Τσολάκη»
23.01.26 , 11:29 Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό
23.01.26 , 11:09 Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
23.01.26 , 10:47 Σκληρή κριτική ΕΕ προς ΗΠΑ για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
23.01.26 , 10:46 Aλέκος Αλεξανδράκης: Η σπάνια φωτογραφία με την Ελβετίδα σύζυγό του
23.01.26 , 10:26 Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Άρπαξαν 23.000 ευρώ από το σπίτι της
23.01.26 , 10:18 VW California: Διπλή διάκριση στα “Motorhomes of the Year 2026”
23.01.26 , 10:14 Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club
23.01.26 , 10:11 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Λουλούδι και αυτό, λουλούδι και εγώ»
23.01.26 , 09:50 Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
23.01.26 , 09:37 Ιωάννα Τούνη: «Να μην περάσει καμία γυναίκα το μαρτύριο που πέρασα εγώ»
23.01.26 , 09:34 Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Πέμπτης 22/1 πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης στην ηλικία των 87 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης

Όπως δήλωσε ο ίδιος μέσω μέσω του Παραπολιτικά 90,1 και της εκπομπής «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος». 

Σπύρος Καρατζαφέρης: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος και μεγαλύτερος αδερφός του Γιώργου Καρατζαφέρη

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας, με μακρά και έντονη παρουσία στον Τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα Παλαιού Φαλήρου. Ήταν αδελφός του δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Καρατζαφέρη.

Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος» και ξεκίνησε την καριέρα του το 1959 στη «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια εργάστηκε σε εφημερίδες όπως το «Έθνος», η «Απογευματινή» και κυρίως η «Ελευθεροτυπία», όπου ξεχώρισε για το πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ.

Κατά τη Μεταπολίτευση πραγματοποίησε αποκαλυπτικές δημοσιεύσεις κρατικών εγγράφων, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές περιπέτειες.

Αργότερα δραστηριοποιήθηκε εκδοτικά, ενώ είχε έντονη παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και παρουσιάζοντας ενημερωτικές εκπομπές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top