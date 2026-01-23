Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών

Το βράδυ της Πέμπτης 22/1 πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης στην ηλικία των 87 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Όπως δήλωσε ο ίδιος μέσω μέσω του Παραπολιτικά 90,1 και της εκπομπής «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».

Σπύρος Καρατζαφέρης: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος και μεγαλύτερος αδερφός του Γιώργου Καρατζαφέρη

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας, με μακρά και έντονη παρουσία στον Τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα Παλαιού Φαλήρου. Ήταν αδελφός του δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Καρατζαφέρη.

Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος» και ξεκίνησε την καριέρα του το 1959 στη «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια εργάστηκε σε εφημερίδες όπως το «Έθνος», η «Απογευματινή» και κυρίως η «Ελευθεροτυπία», όπου ξεχώρισε για το πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ.

Κατά τη Μεταπολίτευση πραγματοποίησε αποκαλυπτικές δημοσιεύσεις κρατικών εγγράφων, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές περιπέτειες.

Αργότερα δραστηριοποιήθηκε εκδοτικά, ενώ είχε έντονη παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και παρουσιάζοντας ενημερωτικές εκπομπές.