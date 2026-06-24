Η προέλευση της Κρεπ Σουζέτ: Η ιστορία πίσω από το διάσημο γλυκό

Το γαλλικό επιδόρπιο που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο

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Η Προέλευση Της Κρεπ Σουζέτ: Η Ιστορία Πίσω Από Το Γλυκό
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Σε μια πρόσφατη συζήτησή μας με τον μάγειρα Ανδρέα Καλαντράνη, μάθαμε μια από τις πιο γνωστές ιστορίες που συνοδεύουν την περίφημη Κρεπ Σουζέτ, το γαλλικό επιδόρπιο που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο.

 

@stargrnews 🧑‍🍳⁉️Από πού έχουν πάρει την ονομασία τους οι crepes suzette; O Ανδρέας απαντά στη δημοσιογράφο του @stargrnews Kατερίνα Καραγιάννη! ☺️ 👉 Κάνε κλικ στο linkin.bio/stargrnews για να δεις όλες τις 𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥 𝝨𝝪𝝢𝝩𝝖𝝘𝝚𝝨 𝗕𝗬 𝗠𝗔𝗠𝗢𝗦 #mastersyntages #MamosBeer #εζυμώθηκε_με_πάθος #StarGrLifestyle ♬ πρωτότυπος ήχος - stargrnews

 

Σύμφωνα με την αφήγηση, η ιστορία ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ένας πρίγκιπας επισκέφθηκε το Café de Paris και ζήτησε να του σερβίρουν κρέπες. Την παρασκευή τους είχε αναλάβει ένας νεαρός σεφ, ο οποίος ετοίμαζε μια συνταγή με πορτοκάλι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνέβη ένα απρόοπτο: οι κρέπες πήραν φωτιά και δημιουργήθηκε το χαρακτηριστικό φλαμπέ.

κρεπ σουζετ

Παρότι το περιστατικό ήταν αρχικά ατύχημα, το αποτέλεσμα αποδείχθηκε εξαιρετικό. Ο σεφ αποφάσισε να σερβίρει το γλυκό στον πρίγκιπα, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τη γεύση του. Όταν ήρθε η στιγμή να δοθεί όνομα στη νέα δημιουργία, ο πρίγκιπας πρότεινε να ονομαστεί προς τιμήν της νεαρής συντρόφου του, που ονομαζόταν Σουζέτ.

Έτσι, σύμφωνα με αυτή τη δημοφιλή εκδοχή της ιστορίας, γεννήθηκε η περίφημη Κρεπ Σουζέτ, ένα γλυκό που μέχρι σήμερα συνδέεται με το άρωμα του πορτοκαλιού και τη θεαματική τεχνική του φλαμπέ.

 

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ΚΡΕΠ ΣΟΥΖΕΤ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΡΑΝΗΣ
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