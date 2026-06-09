Από την εκπομπή Buongiorno απουσίαζε το πρωί της Τρίτης ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Φαίη Σκορδά να παίρνει τον λόγο και να εξηγεί την αιτία της απουσίας του.

Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές ο δημοσιογράφος δεν λείπει εκτάκτως καθώς είχε ένα προγραμματισμένη ιατρική εξέταση.

«Λείπει το αγόρι επειδή έχει μία προγραμματισμένη εξέταση που γίνεται για καλό. Ήταν βέβαια από χθες λίγο αγχωμένος» ανέφερε η παρουσιάστρια μη θέλοντας να δώσει παραπάνω πληροφορίες.

Φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Φαίη απλά διευκρίνισε πως ο Δημήτρης είναι καλά στην υγεία του. Η Κατερίνα Ζαρίφη θέλοντας να ελαφρύνει λίγο το κλίμα ανέφερε χιουμοριστικά: "έτσι τρώγονται οι θέσεις".