Aπών από την εκπομπή της Σκορδά ο Ουγγαρέζος- Τι είπε η παρουσιάστρια

«Έχει μία προγραμματισμένη εξέταση» δήλωσε η Φαίη Σκορδά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Από την εκπομπή Buongiorno απουσίαζε το πρωί της Τρίτης ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Φαίη Σκορδά να παίρνει τον λόγο και να εξηγεί την αιτία της απουσίας του.

Oυγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Το όνομά του ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»

Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές ο δημοσιογράφος δεν λείπει εκτάκτως καθώς είχε ένα προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. 

«Λείπει το αγόρι επειδή έχει μία προγραμματισμένη εξέταση που γίνεται για καλό. Ήταν βέβαια από χθες λίγο αγχωμένος» ανέφερε η παρουσιάστρια μη θέλοντας να δώσει παραπάνω πληροφορίες.

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Φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Όταν χωνέψει τα άντερά του...»

Η Φαίη απλά διευκρίνισε πως ο Δημήτρης είναι καλά στην υγεία του. Η Κατερίνα Ζαρίφη θέλοντας να ελαφρύνει λίγο το κλίμα ανέφερε χιουμοριστικά: "έτσι τρώγονται οι θέσεις". 

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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