«Mακελειό» απετράπη στα γενέθλια Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Το σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερους σκοπευτές

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Ετοίμαζαν επίθεση στον Λευκό Οίκο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το FBI απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση κατά του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον νότιο Κήπο με 4.000 καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων αθλητών UFC.
  • Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν σε διαφορετικές πολιτείες για την υπόθεση.
  • Το σχέδιο περιλάμβανε επιθέσεις με drones και ελεύθερους σκοπευτές.
  • Η εξάρθρωση του δικτύου βασίστηκε σε ανάλυση συνομιλιών μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής.

Σοβαρή υπόθεση ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το FBI ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μεγάλη τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, προχθές! 

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Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, σύμφωνα με το FBI, οι ομοσπονδιακές αρχές απέτρεψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ένα σχέδιο μαζικής τρομοκρατικής επίθεσης στην καρδιά της Ουάσιγκτον.

Παρολίγο μακελειό στον Λευκό Οίκο

Παρολίγο μακελειό στον Λευκό Οίκο 

Στόχος των εμπνευστών της ήταν ο Λευκός Οίκος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε την προηγούμενη Κυριακή στο νότιο Κήπο για τα γενεθλια του Τραμπ με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών των μικτών πολεμικών τεχνών του UFC,  αλλά και 4. 000 καλεσμένων. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε υπόπτων σε διαφορετικές πολιτείες. 

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Το σχέδιο προέβλεπε πολλαπλά κύματα επίθεσης. Αρχικά, drones φορτωμένα με εκρηκτικά θα χτυπούσαν στόχους γύρω από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας πανικό στο πλήθος. Στη συνέχεια, ελεύθεροι σκοπευτές θα άνοιγαν πυρ εναντίον όσων προσπαθούσαν να διαφύγουν, ενώ δεύτερη ομάδα φερόταν να σχεδίαζε εισβολή στην πύλη του Λευκού Οίκου. Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση του δικτύου έπαιξε η ανάλυση κινητών τηλεφώνων, όπου εντοπίστηκαν συνομιλίες σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή. 

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