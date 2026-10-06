Επιστρέφει το καλοκαίρι με 30άρια – Πότε χαλάει ξανά ο καιρός

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
  • Από την Παρασκευή, αναμένονται βροχές λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία.
  • Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας το Σαββατοκύριακο.
  • Σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασίες από 2 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια.

Καλοκαιρινό να είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ξανά και να «αγγίζει» τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το... καλοκαίρι δε θα κρατήσει για πολύ ακόμα, αφού από την Παρασκευή αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.  

Αλλάζει ο καιρός: Eπιστρέφουν τα 30άρια – Πότε έρχονται ξανά βροχές

Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, οι υψηλές πιέσεις επεκτείνονται προς την Ελλάδα και λειτουργούν ως «μπλόκο» στην έλευση νέων συστημάτων κακοκαιρίας από τη βόρεια και δυτική Ευρώπη, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Έτσι, μέχρι και την Παρασκευή θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος θα ανεβαίνει σταδιακά και τοπικά θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο, με τη βοήθεια των νοτιάδων, δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. 

Ωστόσο, παρά τη ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πρωινές ώρες θα παραμένουν αρκετά δροσερές, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.  

Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Πού έρχονται βροχές 

Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί προς τη χώρα μας. 

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιάδες, μεταφέροντας θερμότερες, αλλά και πιο υγρές αέριες μάζες. Αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερη αστάθεια, αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά. 

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 6/10 

Για σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις.  

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:  

  • στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου 
  • στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26 
  • στη Θεσσαλία από 9 έως 27 
  • στην Ήπειρο από 7 έως 26 
  • στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 έως 27 
  • στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 25 
  • στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 
  • στις Κυκλάδες από 16 έως 23 
  • στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 
  • στην Κρήτη από 13 έως 24 

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. 

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 

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