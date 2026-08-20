Αιματηρή απόπειρα ληστείας με θύμα έναν 18χρονο είχαμε στον Άγιο Δημήτριο. O νεαρός ξεκίνησε για προπόνηση και παραλίγο να χάσει τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι το απόγευμα της Τρίτης από έναν 23χρονο που ήθελε να του αρπάξει χρήματα. Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του 18χρονου στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο.

Άγιος Δημήτριος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο

«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: "Δώσε μου ό,τι έχεις..." Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη...».

Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου στο Star. Το παιδί του, αθλητής ποδοσφαιρικής ομάδας του Αγίου Δημητρίου, περπατούσε για να πάει στην προπόνηση και κατέληξε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Δέχτηκε άγρια επίθεση στη μέση του δρόμου με μαχαίρι από έναν 23χρονο που επιχείρησε να τον ληστέψει.

Ακούσαμε «Βοήθεια, βοήθεια!» Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό», λέει αυτόπτης μάρτυρας που είναι γιατρός.

Το Star βρέθηκε στο σημείο της αιματηρής απόπειρας ληστείας. Αρχικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης απείλησε λεκτικά, στη συνέχεια άσκησε σωματική βία, ενώ δεν δίστασε να βγάλει το μαχαίρι και να τον καρφώσει.

Το σημείο όπου δέχθηκε επίθεση ο 18χρονος στον Άγιο Δημήτριο

Το παλικάρι μεταφέρθηκε αιμόφυρτο με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παραμένει νοσηλευόμενος με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη. Μετά την αιματηρή επίθεση, ο 23χρονος δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη.

«Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης», λέει ο πατέρας του 18χρονου.



