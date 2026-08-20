Εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε 22 αρχαιολογικούς χώρους

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Σύγχρονο δίκτυο πυρανίχνευσης σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, μέσω του «ΑΙΓΙΣ» / ΣΚΑΪ

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Οκτώ συστήματα πυρανίχνευσης λειτουργούν ήδη σε αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές πολιτιστικής ή περιβαλλοντικής σημασίας, προσφέροντας στο Πυροσβεστικό Σώμα άμεση εικόνα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών πυρκαγιών. Το δίκτυο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Τα ενεργά συστήματα καλύπτουν τον Μυστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Δίον, τον Πλαταμώνα, τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία.

Η αποτελεσματικότητα της υποδομής καταγράφηκε κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος στις Μυκήνες. Στις 31 Ιουλίου 2026, πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, εντός της περιοχής επιτήρησης, εντοπίστηκε από το σύστημα, το οποίο απέστειλε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση και διαβίβασε άμεσα εικόνα και δεδομένα στο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου.

Νέα συστήματα πυρανίχνευσης έως τον Σεπτέμβριο

Η επέκταση του δικτύου προβλέπει την ενεργοποίηση έξι ακόμη συστημάτων έως 31 Αυγούστου 2026. Οι νέες εγκαταστάσεις θα αφορούν στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορος, την Αρχαία Μεσσήνη, τον Όσιο Λουκά, τη Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φαιστό.

Εντός Σεπτεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία οκτώ πρόσθετων συστημάτων στην Κνωσό, τους Δελφούς, το Τατόι, το Άγιον Όρος, τη Σούριζα Λαυρεωτικής, τη Δωδώνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο.

Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, το δίκτυο θα αριθμεί 22 πλήρως επιχειρησιακά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς.

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