Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, o oποίος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν εκδίδεται στην Αυστραλία προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία ομογενούς πριν από 27 χρόνια.

Οι πρώτοι που αντέδρασαν σε αυτή την εξέλιξη ήταν οι Αυστραλοί, οι οποίοι από το πρωί δημοσιεύουν πρωτοσέλιδα σχετικά με το μπλόκο των ελληνικών αρχών στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, προκειμένου να δικαστεί εκεί για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από την πλευρά Δαλαμάγκα, αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την είδηση.

Οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δικαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σοβαρό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται φέρεται να έχει ήδη παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την έκδοσή του και, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας διέφευγε της σύλληψης επί 27 ολόκληρα χρόνια. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αίγιο, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετική ταυτότητα.

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