Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Τι λέει η οικογένειά του

Τι εξετάζουν οι ελληνικές αρχές

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Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν εκδίδεται στην Αυστραλία για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.
  • Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον δικάσουν στην Ελλάδα, αλλά το αδίκημα μπορεί να έχει παραγραφεί.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες έκδοσης και σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.
  • Ο Δαλαμάγκας διέφευγε επί 27 χρόνια και συνελήφθη στο Αίγιο με διαφορετική ταυτότητα.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, o oποίος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν εκδίδεται στην Αυστραλία προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία ομογενούς πριν από 27 χρόνια.  

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Οι πρώτοι που αντέδρασαν σε αυτή την εξέλιξη ήταν οι Αυστραλοί, οι οποίοι από το πρωί δημοσιεύουν πρωτοσέλιδα σχετικά με το μπλόκο των ελληνικών αρχών στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, προκειμένου να δικαστεί εκεί για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από την πλευρά Δαλαμάγκα, αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την είδηση. 

Τζέιμς Δαλαμάγκας

Οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δικαστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σοβαρό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται φέρεται να έχει ήδη παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Η οικογένεια του θύματος ζητά από την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την έκδοσή του και, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο. 

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας διέφευγε της σύλληψης επί 27 ολόκληρα χρόνια. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αίγιο, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετική ταυτότητα. 

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