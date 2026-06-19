Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 μπαίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς τότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ήδη σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν στα σχολεία όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις λίστες δεν θα αναγράφονται ονόματα, αλλά μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Όσοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν επίσης τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αμέσως μετά οι μαθητές θα κληθούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους διεκδικούν θέση σε τμήματα που απαιτούν επιπλέον δοκιμασίες, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Με την ανακοίνωση των βαθμών στις 25 Ιουνίου, ξεκινά ουσιαστικά η τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας των Πανελλαδικών, με τους υποψηφίους να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις βάσεις εισαγωγής και στην τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.