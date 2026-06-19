Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη 25/6 οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου.
  • Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης στα Βαθμολογικά Κέντρα.
  • Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω αναρτήσεων στα σχολεία, χωρίς ονόματα, μόνο με κωδικούς.
  • Βαθμολογίες θα αποσταλούν και μέσω SMS σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση.
  • Με την ανακοίνωση των βαθμών, οι μαθητές προχωρούν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 μπαίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου, καθώς τότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ήδη σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν στα σχολεία όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις λίστες δεν θα αναγράφονται ονόματα, αλλά μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Πανελλήνιες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Όσοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν επίσης τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αμέσως μετά οι μαθητές θα κληθούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για όσους διεκδικούν θέση σε τμήματα που απαιτούν επιπλέον δοκιμασίες, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Με την ανακοίνωση των βαθμών στις 25 Ιουνίου, ξεκινά ουσιαστικά η τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας των Πανελλαδικών, με τους υποψηφίους να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις βάσεις εισαγωγής και στην τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

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