Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν μετρούν αντίστροφα για τη βάπτιση του γιου τους, ο οποίος θα γίνει ενός έτους στις 11 Ιουλίου.

Γρηγόρης Μόργκαν- Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον γιο τους/ instagram

H ραδιοφωνική παραγωγός κρατά επτασφράφιστο μυστικό τις λεπτομέρειες γι' αυτή τη σημαντική μέρα. Αποκάλυψε όμως ποιοι θα είναι οι νονοί του μωρού και πότε - κατά προσέγγιση- θα γίνει η βάπτιση.

«Η Γωγώ Φαρμάκη θα είναι η νονά σίγουρα και θα είναι και ένας παιδικός φίλος, κολλητός φίλος του άντρα μου. Μετράμε αντίστροφα, αυτό μπορώ να αποκαλύψω μόνο. Το όνομα σίγουρα όχι, θα το μάθετε. Εδώ πέρα δεν το ξέρουν φίλοι και γνωστοί. Δε θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο η βάπτιση», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην εκπομπή Super Κατερίνα, ενώ στη συνέχεια ρώτησε τη δημοσιογράφο πότε τελειώνει η εκπομπή, για να προσθέσει ότι η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.

Για τον γιο της είπε πως μεγαλώνει γρήγορα και πως αυτό το διάστημα είναι θέλει περισσότερο τη μαμά του. «Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Περνάμε πάρα πολύ ωραίο χρόνο μαζί. Τώρα είναι στη φάση που είναι κολλημένο σε μένα, γιατί περάσαμε τη φάση που είναι κολλημένο στον μπαμπά του και εγώ ήμουν, ξέρεις, "δε με θέλει το παιδί μου" και τέτοια πράγματα. Τώρα όταν κλαίει είναι με τον μπαμπά. Όταν θέλει παιχνίδι είναι με τη μαμά», είπε.

Όλοι λένε ότι μοιάζει με μένα. Εμένα μου μοιάζει με τον μπαμπά του. Νομίζω ότι έχει πάρει στοιχεία και των δύο

Στα μέσα Μαΐου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γιόρτασε και τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, αγκαλιά με τον γιο της. «Τα πιο ωραία γενέθλια σε παιδική χαρά», σχολίασε, όπως είχε γράψει τότε και στο Post της.

«Πρώτα γενέθλια ως μαμά…Πρώτη φορά γενέθλια σε παιδική χαρά… Και φέτος, κρατάω το πιο πολύτιμο δώρο στην αγκαλιά μου. Τα πιο ουσιαστικά, τα πιο γεμάτα, τα πιο αληθινά γενέθλια μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.