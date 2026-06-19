Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της

Σε ποιον μοιάζει ο γιος της με τον Γρηγόρη Μόργκαν;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 14:00 Είστε συμβατοί στα βιβλία: Μήπως, αυτό είναι το νέο love language;
19.06.26 , 13:34 Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο
19.06.26 , 13:27 Όμιλος Διρχαλίδη: Νέο αναπτυξιακό βήμα με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ
19.06.26 , 13:08 Νίκος Μουτσινάς: Η λέξη που βρήκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο νέο Lingo
19.06.26 , 13:06 Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
19.06.26 , 12:45 ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
19.06.26 , 12:36 Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες
19.06.26 , 12:31 Γιώργος -Χρήστος: Η εξήγηση για το λάθος που άλλαξε τα πάντα στο MasterChef
19.06.26 , 12:15 Ιαπωνία: Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο - Δέκα τραυματίες
19.06.26 , 12:01 Παταούγκα: Η συνταγή για το απόλυτο Βολιώτικο street food
19.06.26 , 12:00 Summer trends: 7 κομψές ιδέες για το καλοκαιρινό σας πεντικιούρ
19.06.26 , 11:30 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 11:29 Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
19.06.26 , 11:29 «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου
19.06.26 , 11:11 Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Γιώργος Ζυγούρης: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες με το μωρό!
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Μετράμε αντίστροφα για τη βάπτιση του γιου μας»/ βίντεο Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν μετρούν αντίστροφα για τη βάπτιση του γιου τους, ο οποίος θα γίνει ενός έτους στις 11 Ιουλίου. 

Γρηγόρης Μόργκαν- Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον γιο τους/ instagram

Γρηγόρης Μόργκαν- Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον γιο τους/ instagram

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το εξομολογητικό μήνυμα για τη ζωή της - Τι έγραψε;

H ραδιοφωνική παραγωγός κρατά επτασφράφιστο μυστικό τις λεπτομέρειες γι' αυτή τη σημαντική μέρα. Αποκάλυψε όμως ποιοι θα είναι οι νονοί του μωρού και πότε - κατά προσέγγιση- θα γίνει η βάπτιση. 

«Η Γωγώ Φαρμάκη θα είναι η νονά σίγουρα και θα είναι και ένας παιδικός φίλος, κολλητός φίλος του άντρα μου. Μετράμε αντίστροφα, αυτό μπορώ να αποκαλύψω μόνο. Το όνομα σίγουρα όχι, θα το μάθετε. Εδώ πέρα δεν το ξέρουν φίλοι και γνωστοί. Δε θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο η βάπτιση», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην εκπομπή Super Κατερίνα, ενώ στη συνέχεια ρώτησε τη δημοσιογράφο πότε τελειώνει η εκπομπή, για να προσθέσει ότι η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου. 

Για τον γιο της είπε πως μεγαλώνει γρήγορα και πως αυτό το διάστημα είναι θέλει περισσότερο τη μαμά του. «Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Περνάμε πάρα πολύ ωραίο χρόνο μαζί. Τώρα είναι στη φάση που είναι κολλημένο σε μένα, γιατί περάσαμε τη φάση που είναι κολλημένο στον μπαμπά του και εγώ ήμουν, ξέρεις, "δε με θέλει το παιδί μου" και τέτοια πράγματα. Τώρα όταν κλαίει είναι με τον μπαμπά. Όταν θέλει παιχνίδι είναι με τη μαμά», είπε.

Όλοι λένε ότι μοιάζει με μένα. Εμένα μου μοιάζει με τον μπαμπά του. Νομίζω ότι έχει πάρει στοιχεία και των δύο

Στα μέσα Μαΐου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γιόρτασε και τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, αγκαλιά με τον γιο της. «Τα πιο ωραία γενέθλια σε παιδική χαρά», σχολίασε, όπως είχε γράψει τότε και στο Post της.

«Πρώτα γενέθλια ως μαμά…Πρώτη φορά γενέθλια σε παιδική χαρά… Και φέτος, κρατάω το πιο πολύτιμο δώρο στην αγκαλιά μου. Τα πιο ουσιαστικά, τα πιο γεμάτα, τα πιο αληθινά γενέθλια μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
ΒΑΠΤΙΣΗ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΝΟΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top