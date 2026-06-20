Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» του ηθοποιού και θεατρικού δασκάλου

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Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου στις 20 Ιουνίου, σε κλίμα οδύνης.
  • Ο Σωτήρης Τσόγκας πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 75 ετών.
  • Η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, ήταν συντετριμμένη και συνοδευόταν από την κόρη της, Κοραλλία Τσόγκα.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα, όπως οι Χάρης Ρώμας και Άννα Φόνσου.
  • Η Μαίρη Ραζή αποχαιρέτησε δημόσια τον σύζυγό της μέσω social media, εκφράζοντας τη θλίψη της.

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, η κηδεία του ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 75 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου βρέθηκαν στο κοιμητήριο για να τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης.

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Η εξόδιος ακολουθία έγινε νωρίς το μεσημέρι. Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκε η σύζυγός του Μαίρη Ραζή, στην κυριολεξία συντετριμμένη, με αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της

Μαίρη Ραζή: «Η τελευταία μας φωτογραφία, δεν το αντέχω»

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Η Μαίρη Ραζή συντετριμέννη στην κηδεία του συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα

Η Μαίρη Ραζή συντετριμέννη στην κηδεία του συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα /Φωτογραφία Eurokinissi

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της τελετής βρισκόταν η κόρη της, Κοραλλία Τσόγκα, που τη στήριζε στην αποχαιρετιστήρια αυτή στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η Μαίρη Ραζή και ο Σωτήρης Τσόγκας είχαν ζήσει μαζί 44 χρόνια.

Σωτήρης Τσόγκας: Συντετριμμένη η Μαίρη Ραζή στην κηδεία του συζύγου της

Στο τελευταίο αντίο έδωσαν το παρών πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο και το ευρύτερο δημόσιο πεδίο. Ανάμεσά τους ήταν οι: Χάρης Ρώμας, Άννα Φόνσου, Σπύρος Μπιμπίλας, Παύλος Ορκόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Περικλής Λιανός, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μίνα Χειμωνά, Σταμάτης Μαλέλης και Μάρκος Τάγαρης

Σωτήρης Τσόγκας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Χάρης Ρώμας

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Χάρης Ρώμας /Φωτογραφία Eurokinissi

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σπύρος Μπιμπίλας

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σπύρος Μπιμπίλας /Φωτογραφία Eurokinissi

Η Μαίρη Ραζή είχε αποχαιρετήσει δημόσια τον σύζυγό της και μέσα από ανάρτηση στα social media, γράφοντας «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Περικλής Λιανός

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Περικλής Λιανός /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Μίνα Χειμώνα

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Μίνα Χειμώνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Παύλος Ορκόπουλος

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Παύλος Ορκόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η είδηση θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά την πορεία του στο θέατρο και την υποκριτική.

Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σταμάτης Μαλέλης

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σταμάτης Μαλέλης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Βασίλης Χαλακατεβάκης

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Βασίλης Χαλακατεβάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Άννα Φόνσου 

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Άννα Φόνσου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Δημήτρης Φραγκιόγλου

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Δημήτρης Φραγκιόγλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Ελένη Καρακάση

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Ελένη Καρακάση /Φωτογραφία NDP Photo Agency
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