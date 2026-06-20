Δείτε διάφορες φωτογραφίες από την κηδεία του Σωτήρη Τσόγκα

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, η κηδεία του ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 75 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου βρέθηκαν στο κοιμητήριο για να τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε νωρίς το μεσημέρι. Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκε η σύζυγός του Μαίρη Ραζή, στην κυριολεξία συντετριμμένη, με αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Η Μαίρη Ραζή συντετριμέννη στην κηδεία του συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα /Φωτογραφία Eurokinissi

Δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της τελετής βρισκόταν η κόρη της, Κοραλλία Τσόγκα, που τη στήριζε στην αποχαιρετιστήρια αυτή στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η Μαίρη Ραζή και ο Σωτήρης Τσόγκας είχαν ζήσει μαζί 44 χρόνια.

Στο τελευταίο αντίο έδωσαν το παρών πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο και το ευρύτερο δημόσιο πεδίο. Ανάμεσά τους ήταν οι: Χάρης Ρώμας, Άννα Φόνσου, Σπύρος Μπιμπίλας, Παύλος Ορκόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Περικλής Λιανός, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μίνα Χειμωνά, Σταμάτης Μαλέλης και Μάρκος Τάγαρης.

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Χάρης Ρώμας /Φωτογραφία Eurokinissi

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σπύρος Μπιμπίλας /Φωτογραφία Eurokinissi

Η Μαίρη Ραζή είχε αποχαιρετήσει δημόσια τον σύζυγό της και μέσα από ανάρτηση στα social media, γράφοντας «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω».

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Περικλής Λιανός /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Μίνα Χειμώνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Παύλος Ορκόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η είδηση θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά την πορεία του στο θέατρο και την υποκριτική.

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Σταμάτης Μαλέλης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Βασίλης Χαλακατεβάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Άννα Φόνσου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Δημήτρης Φραγκιόγλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Σωτήρη Τσόγκα: Ελένη Καρακάση /Φωτογραφία NDP Photo Agency