Τι είχε πει η Μαίρη Ραζή για τον Σωτήρη Τσόγκα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η Μαίρη Ραζή μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της και καταξιωμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Σωτήρη Τσόγκα.

Μαίρη Ραζή/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ηθοποιός την οποία απολαύσαμε σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές: «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Τα εφτά κακά της μοίρας μου», Το καφέ της Χαράς και άλλες, αποκάλυψε πως δεν αντέχει την απώλεια του Σωτήρη της καθώς ήταν μαζί για περίπου 42 χρόνια.

Μαίρη Ραζή και Σωτήρης Τσόγκας/ φωτογραφία από NDP



Η πρωταγωνίστρια δημοφιλών σειρών, δημοσίευσε στα social media την τελευταία φωτογραφία που έβγαλε με τον άνθρωπό της και μπαμπά της μονάκριβης κόρης τους, Κοραλίας.

«Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του σπουδαία Θεατρανθρώπου θα γίνει το Σάββατο στις 12:00

