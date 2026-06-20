Φωτιά Τώρα Κοντά Στο Εκπτωτικό Χωριό Στα Σπάτα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου καθώς ξέσπασε φωτιά κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα.
Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και τέσσερα οχήματα, με τις φλόγες να καίνε σε περιοχή με ξερά χόρτα.
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Η περιοχή γύρω από το Εκπτωτικό Χωριό και τα εμπορικά πάρκα των Σπάτων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κοντινά σημεία με χαμηλή βλάστηση ή σε εμπορικές εγκαταστάσεις.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν σύμφωνα με πληροφορίες να οριοθετήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.
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Παρόλα αυτά η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για τον έλεγχο όλων των εστιών.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.