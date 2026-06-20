Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 20.06.26, 15:23
Φωτιά Τώρα Κοντά Στο Εκπτωτικό Χωριό Στα Σπάτα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 4 οχήματα.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξερά χόρτα, που έχει ιστορικό πυρκαγιών.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.
  • Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για τον έλεγχο όλων των εστιών.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου καθώς ξέσπασε φωτιά κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα.

Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα  και τέσσερα οχήματα, με τις φλόγες να καίνε σε περιοχή με ξερά χόρτα.

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Η περιοχή γύρω από το Εκπτωτικό Χωριό και τα εμπορικά πάρκα των Σπάτων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε κοντινά σημεία με χαμηλή βλάστηση ή σε εμπορικές εγκαταστάσεις. 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν σύμφωνα με πληροφορίες να οριοθετήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

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Παρόλα αυτά η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για τον έλεγχο όλων των εστιών.

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