Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22.00 ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο επιχειρούν 73 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.
Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.