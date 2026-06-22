Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha

Ακυρώνει τις συναυλίες της η Καίτη Γαρμπή και το ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαμαστές της ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί και την αναγκάζει να ακυρώσει τρεις από τις επικείμενες συναυλίες της.

Η καταξιωμένη και αγαπητή τραγουδίστρια, μαζί με τον Διονύση Σχοινά, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα με το «Με Εσένα Μόνο your», μετά και τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο λόγος που ακυρώνει τις συναυλίες της

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», εξηγεί στο video που ανέβασε στα social media η Καίτη Γαρμπή.

Όπως είδαμε ωστόσο, η ίδια παραμένει αισιόδοξη, λέει ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.