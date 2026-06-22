Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει συναυλίες λόγω θέματος υγείας - Το δημόσιο μήνυμα

«Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 20:50 Λένα Παπαληγούρα: «Καλούσε ο κόσμος στο θέατρο για να με συλλυπηθεί»
22.06.26 , 20:26 Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
22.06.26 , 20:19 Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood
22.06.26 , 20:05 Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια
22.06.26 , 20:02 Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας
22.06.26 , 19:48 Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου
22.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!
22.06.26 , 19:18 Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου
22.06.26 , 19:08 Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει συναυλίες λόγω θέματος υγείας - Το δημόσιο μήνυμα
22.06.26 , 18:59 Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
22.06.26 , 18:58 Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν είναι δολοφόνος ο άντρας μου, είναι πλεκτάνη»
22.06.26 , 18:30 Κατσούλης: Το προσβλητικό μήνυμα που δέχτηκε για τον νεογέννητο γιο τoυ
22.06.26 , 18:25 Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers
22.06.26 , 18:11 Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
22.06.26 , 18:05 Ο Σταυρίδης θέλει να γίνει ο πρώτος συλλέκτης κουπάτ για μπισκότα στο Cash
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή ακυρώνει τρεις συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας.
  • Ανακοίνωσε την απόφαση μέσω Instagram, μοιράζοντας βίντεο με λεπτομέρειες.
  • Πάσχει από βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα και έχει έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές.
  • Ο γιατρός της έχει επιβάλει αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
  • Η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη και ζητά την υποστήριξη του κοινού.

Ακυρώνει τις συναυλίες της η Καίτη Γαρμπή και το ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαμαστές της ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί και την αναγκάζει να ακυρώσει τρεις από τις επικείμενες συναυλίες της.

Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξανά μαζί σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία

Η καταξιωμένη και αγαπητή τραγουδίστρια, μαζί με τον Διονύση Σχοινά, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα με το «Με Εσένα Μόνο your», μετά και τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο λόγος που ακυρώνει τις συναυλίες της

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», εξηγεί στο video που ανέβασε στα social media η Καίτη Γαρμπή.

Όπως είδαμε ωστόσο, η ίδια παραμένει αισιόδοξη, λέει ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top