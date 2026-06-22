Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική περιοχή στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές αρχές.
Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Ακραίφνιου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Λίγο πριν τις 16:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.