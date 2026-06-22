Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει στην μπανιέρα της με φόντο την πιο όμορφη θέα!

Οικογενειακώς στις ΗΠΑ η Ελληνίδα καλλονή

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Μοντάνα, ΗΠΑ, ποζάροντας στην μπανιέρα του ξενοδοχείου της.
  • Η ανάρτησή της περιλαμβάνει θέα από το υπέροχο τοπίο και στιγμές χαλάρωσης.
  • Η Δούκισσα έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Υόρκη, όπου εργάζεται με την εταιρία κοσμημάτων και αρωμάτων της.
  • Μοιράζεται στιγμές με τα παιδιά της, Σάββα και Αναστασία, και προσπαθεί να ισορροπήσει επαγγελματική και προσωπική ζωή.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης εκφράζει έντονα συναισθήματα για το μέρος.

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε νέες εικόνες από το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναρτήσεις από την πόλη Big Sky στη νοτιοδυτική Μοντάνα. Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, ποζάροντας μέσα στην μπανιέρα με θέα το υπέροχο τοπίο.

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει στην μπανιέρα της με φόντο την πιο όμορφη θέα!

Η πρώην Σταρ Ελλάς βρέθηκε στη Μοντάνα για στιγμές χαλάρωσης. Από το κατάλυμα όπου έμεινε, μοιράστηκε εικόνες από τους χώρους του ξενοδοχείου και από το ευρύχωρο μπάνιο, όπου χαλάρωνε.

Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το μέρος. Μόνο συναισθήματα❤️».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

Δούκισσα Νομικού: Η σχέση της με τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς της Δούκισσας Νομικού και της οικογένειάς της. Το προηγούμενο διάστημα είχε δημοσιεύσει βίντεο από την καθημερινότητά της εκεί.

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει στην μπανιέρα της με φόντο την πιο όμορφη θέα!

Μέσα από σχετικό υλικό είχε δείξει τη θέα από το γραφείο της στη Νέα Υόρκη, όπου ασχολείται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εταιρίας κοσμημάτων και αρωμάτων που έχει δημιουργήσει.

Νομικού: «Η τρυφερή ανάρτηση και φωτογραφία για την επέτειο του γάμου της»

Η Δούκισσα Νομικού έχει επίσης μοιραστεί μέσω TikTok στιγμές από μια ημέρα με τα παιδιά της, Σάββα και Αναστασία, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της, κρατά ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

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