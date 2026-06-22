Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε η Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε νέες εικόνες από το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναρτήσεις από την πόλη Big Sky στη νοτιοδυτική Μοντάνα. Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, ποζάροντας μέσα στην μπανιέρα με θέα το υπέροχο τοπίο.

Η πρώην Σταρ Ελλάς βρέθηκε στη Μοντάνα για στιγμές χαλάρωσης. Από το κατάλυμα όπου έμεινε, μοιράστηκε εικόνες από τους χώρους του ξενοδοχείου και από το ευρύχωρο μπάνιο, όπου χαλάρωνε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το μέρος. Μόνο συναισθήματα❤️».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

Δούκισσα Νομικού: Η σχέση της με τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς της Δούκισσας Νομικού και της οικογένειάς της. Το προηγούμενο διάστημα είχε δημοσιεύσει βίντεο από την καθημερινότητά της εκεί.

Μέσα από σχετικό υλικό είχε δείξει τη θέα από το γραφείο της στη Νέα Υόρκη, όπου ασχολείται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εταιρίας κοσμημάτων και αρωμάτων που έχει δημιουργήσει.

Η Δούκισσα Νομικού έχει επίσης μοιραστεί μέσω TikTok στιγμές από μια ημέρα με τα παιδιά της, Σάββα και Αναστασία, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της, κρατά ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.