Η Φανή Χαλκιά μίλησε για τον σύντροφό της και τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η οικογένειά τους, μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε κι εξακολουθεί να περνάει.

Ο Λούης Καραμάνος, με τον οποίο η Ολυμπιονίκης έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έπαθε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο κι εξακολουθεί να είναι σε κέντρο αποκατάστασης.

Λούης Καραμάνος - Φανή Χαλκιά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όπως είπε η ίδια, το μεγαλύτερο βάρος το αντιμετωπίζει ο ίδιος. «Προσπαθεί πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery, ας πούμε, και να έρθει πάλι και να του γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά», είπε στην εκπομπή «Μαμά- δες», η οποία θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου. Ένα μικρό απόσπασμα πρόβαλε το Happy Day.

Τα παιδιά νιώθουν ανασφάλεια όταν λείπω, γιατί ο μπαμπάς τους έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια

«Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα από το σπίτι και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, να βάζανε τη μαμά μου που ήταν σπίτι να με ρωτήσει τι ώρα θα γυρίσω…κατάλαβες, δηλαδή είχαν μια ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δε φεύγει από το μυαλό τους», αποκάλυψε.

Φανή Χαλκιά & Λούης Καραμάνος με τους γιους τους, Πέτρο & Κωνσταντίνο / NDP

«Ναι, είναι τεράστιο σοκ, το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια», κατέληξε.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017. Τον Νοέμβριο του 2017, γεννήθηκε ο μεγαλύτερος γιος τους, Πέτρος, ο οποίος είναι 9 χρόνων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε τον Απρίλιου του 2020. Ο Λούης Καραμάνος διατηρούσε γυμναστήριο στη Νέα Σμύρνη, ενώ το ζευγάρι είχε ανοίξει κι ένα beach bar στη Μεσσηνία, τα τελευταία χρόνια.