Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»

Όσα είπε για τον πατέρα των γιων της που βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 14:00 Είστε συμβατοί στα βιβλία: Μήπως, αυτό είναι το νέο love language;
19.06.26 , 13:34 Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο
19.06.26 , 13:27 Όμιλος Διρχαλίδη: Νέο αναπτυξιακό βήμα με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ
19.06.26 , 13:08 Νίκος Μουτσινάς: Η λέξη που βρήκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο νέο Lingo
19.06.26 , 13:06 Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
19.06.26 , 12:45 ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
19.06.26 , 12:36 Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες
19.06.26 , 12:31 Γιώργος -Χρήστος: Η εξήγηση για το λάθος που άλλαξε τα πάντα στο MasterChef
19.06.26 , 12:15 Ιαπωνία: Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο - Δέκα τραυματίες
19.06.26 , 12:01 Παταούγκα: Η συνταγή για το απόλυτο Βολιώτικο street food
19.06.26 , 12:00 Summer trends: 7 κομψές ιδέες για το καλοκαιρινό σας πεντικιούρ
19.06.26 , 11:30 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 11:29 Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
19.06.26 , 11:29 «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου
19.06.26 , 11:11 Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Γιώργος Ζυγούρης: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες με το μωρό!
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φανή Χαλκιά: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Μαμά-δες/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φανή Χαλκιά αναφέρεται στον σύζυγό της, Λούη Καραμάνο, που λείπει 2,5 χρόνια λόγω ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
  • Ο Λούης βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης και προσπαθεί να ανακάμψει.
  • Τα παιδιά τους νιώθουν ανασφάλεια λόγω της απουσίας του πατέρα τους, ιδιαίτερα στην αρχή.
  • Η οικογένεια έχει δύο γιους, τον Πέτρο (9 ετών) και τον Κωνσταντίνο (3 ετών).
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και διατηρούσε γυμναστήριο και beach bar.

Η Φανή Χαλκιά μίλησε για τον σύντροφό της και τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η οικογένειά τους, μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε κι εξακολουθεί να περνάει. 

Χαλκιά: «Περνάω δύσκολα, ο σύζυγός μου είναι σε κέντρο αποκατάστασης»

Ο Λούης Καραμάνος, με τον οποίο η Ολυμπιονίκης έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έπαθε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο κι εξακολουθεί να είναι σε κέντρο αποκατάστασης. 

Λούης Καραμάνος - Φανή Χαλκιά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λούης Καραμάνος - Φανή Χαλκιά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όπως είπε η ίδια, το μεγαλύτερο βάρος το αντιμετωπίζει ο ίδιος. «Προσπαθεί πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery, ας πούμε, και να έρθει πάλι και να του γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά», είπε στην εκπομπή «Μαμά- δες», η οποία θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου. Ένα μικρό απόσπασμα πρόβαλε το Happy Day. 

Τα παιδιά νιώθουν ανασφάλεια όταν λείπω, γιατί ο μπαμπάς τους έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια

«Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα από το σπίτι και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, να βάζανε τη μαμά μου που ήταν σπίτι να με ρωτήσει τι ώρα θα γυρίσω…κατάλαβες, δηλαδή είχαν μια ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δε φεύγει από το μυαλό τους», αποκάλυψε.

Φανή Χαλκιά & Λούης Καραμάνος με τους γιους τους, Πέτρο & Κωνσταντίνο / NDP 

Φανή Χαλκιά & Λούης Καραμάνος με τους γιους τους, Πέτρο & Κωνσταντίνο / NDP 

«Ναι, είναι τεράστιο σοκ, το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια», κατέληξε.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017. Τον Νοέμβριο του 2017, γεννήθηκε ο μεγαλύτερος γιος τους, Πέτρος, ο οποίος είναι 9 χρόνων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε τον Απρίλιου του 2020. Ο Λούης Καραμάνος διατηρούσε γυμναστήριο στη Νέα Σμύρνη, ενώ το ζευγάρι είχε ανοίξει κι ένα beach bar στη Μεσσηνία, τα τελευταία χρόνια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΝΗ ΧΑΛΚΙΑ
 |
ΛΟΥΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 |
ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top