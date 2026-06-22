Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκαν οι μηχανισμοί ασφαλείας στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου το βράδυ της Δευτέρας.
Ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας TUI fly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο ελληνικό νησί, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.
Πρόκειται για την πτήση με κωδικό TFL191 (OR191), η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένυας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ.
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