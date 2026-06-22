Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Εκτελούσε το δρομολόγιο Μομπάσα - Άμστερνταμ

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Pexels
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους TUI fly Netherlands στη Ρόδο λόγω μηχανικής βλάβης.
  • Η πτήση TFL191 είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα με προορισμό το Άμστερνταμ.
  • Οι μηχανισμοί ασφαλείας του αεροδρομίου «Διαγόρας» ενεργοποιήθηκαν άμεσα.
  • Η κατάσταση απαιτούσε την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκαν οι μηχανισμοί ασφαλείας στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου το βράδυ της Δευτέρας.

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας TUI fly Netherlands αναγκάστηκε να διακόψει την προγραμματισμένη πορεία του και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο ελληνικό νησί, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Πρόκειται για την πτήση με κωδικό TFL191 (OR191), η οποία είχε αναχωρήσει από τη Μομπάσα της Κένυας και είχε ως τελικό προορισμό το Άμστερνταμ.

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