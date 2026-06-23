Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος και Αγίας Λολλίας μάρτυρος.
Ο Αρισοτκλής είναι ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή ο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αριστοκλής και Αριστόκλεια.
Ο Αριστοκλής μαρτύρησε στη Σαλαμίνα της Κύπρου κατά τους διωγμούς του Μαξιμιανού και του Διοκλητιανού.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
- Αριστόκλεια
- Αγριππίνα
- Λούλης
- Λούλου, Λούλα
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.
Σελήνη 8.8 ημερών
Ολυμπιακή Μέρα
Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των Αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε, όμως, να ορίσει ως «Ολυμπιακή Ημέρα» την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
Η ΕΟΕ και όλες οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ανά τον κόσμο, ακολουθώντας την απόφαση της ΔΟΕ, εορτάζουν την «Ολυμπιακή Ημέρα» στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνο.
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