Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος και Αγίας Λολλίας μάρτυρος.

Ο Αρισοτκλής είναι ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή ο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αριστοκλής και Αριστόκλεια. 

Oι Άγιοι Αγριππίνα και Αριστοκλής

Oι Άγιοι Αγριππίνα και Αριστοκλής

Ο Αριστοκλής μαρτύρησε στη Σαλαμίνα της Κύπρου κατά τους διωγμούς του Μαξιμιανού και του Διοκλητιανού.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος
  • Αριστόκλεια
  • Αγριππίνα
  • Λούλης
  • Λούλου, Λούλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 8.8 ημερών

 

Ολυμπιακή Μέρα

Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, άρχισε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των Αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε, όμως, να ορίσει ως «Ολυμπιακή Ημέρα» την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.

Η ΕΟΕ και όλες οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ανά τον κόσμο, ακολουθώντας την απόφαση της ΔΟΕ, εορτάζουν την «Ολυμπιακή Ημέρα» στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνο.

 

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