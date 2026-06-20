Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Τζέιμς Μπάροους, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς δημιουργούς της αμερικανικής τηλεοπτικής κωμωδίας και σκηνοθέτης της αγαπημένης σειράς Τα Φιλαράκια, που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με δήλωσή της στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του ανθρώπους, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη που διαμόρφωσε γενιές κωμωδίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Γεννημένος το 1940 στο Λος Άντζελες και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Μπάροους ήταν γιος του θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Άμπε Μπάροους. Σπούδασε στο Oberlin College και στη Δραματική Σχολή του Yale, ενώ ξεκίνησε την τηλεοπτική του πορεία το 1974 με σειρές όπως το The Mary Tyler Moore Show. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε όταν συνδημιούργησε τη θρυλική σειρά Cheers, σκηνοθετώντας 243 επεισόδιά της.

Μέσα σε πέντε δεκαετίες, υπέγραψε τη σκηνοθεσία σε περισσότερα από 1.000 επεισόδια κωμικών σειρών, ανάμεσα στα οποία 246 επεισόδια του Will & Grace, καθώς και εμβληματικά επεισόδια των Frasier, Taxi και 3rd Rock from the Sun. Παράλληλα, σκηνοθέτησε τα πιλοτικά επεισόδια επιτυχιών όπως το Two and a Half Men και το The Big Bang Theory.

Η προσφορά του αναγνωρίστηκε με 11 βραβεία Emmy και το βραβείο συνολικής προσφοράς από την Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία τον χαρακτήρισε έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο. Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2022, ο ίδιος είχε σημειώσει πως στόχος του ήταν πάντα να βρίσκει το ιδανικό σημείο όπου το σενάριο συναντά την ερμηνεία και τη χημεία των ηθοποιών, προσφέροντας το πιο διαρκές γέλιο.

Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στο Χόλιγουντ, με τους πρωταγωνιστές της σειράς Τα Φιλαράκια -της οποίας επίσης είχε σκηνοθετήσει επεισόδια- να τον αποχαιρετούν μέσα από τα social media.

Ο Ματ ΛεΜπλανκ, ο «Τζόι» της σειράς, δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες, χαρακτηρίζοντάς τον πραγματικό είδωλο και τονίζοντας ότι οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον αντίκτυπο που είχε σε όσους τον γνώρισαν.

Από την άλλη ο «Ρος», κατά κόσμον Ντέιβιντ Σουίμερ, μοιραζόμενος την ίδια φωτογραφία από ένα αφιέρωμα του NBC το 2016, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα για τη ζεστασιά, τη σοφία και τη γενναιοδωρία του σκηνοθέτη, επισημαίνοντας ότι ο Μπάροους έβγαζε πάντα τον καλύτερο εαυτό από τους ηθοποιούς, τους έκανε να νιώθουν ασφαλείς σαν οικογένεια και δηλώνοντας για πάντα ευγνώμων για τον υπέροχο σκηνοθέτη, μέντορα και φίλο.

Τέλος, η Λίζα Κούντροου, η αγαπημένη μας «Φοίβη», εξέφρασε τη δική της θλίψη και τον αποχαιρέτησε δημόσια, αναρτώντας στα Instagram Stories της μια αναμνηστική φωτογραφία τους από τα γυρίσματα της σειράς The Comeback, όπου είχαν συνεργαστεί.

Το insta story της Λίζα Κούντροου /Φωτογραφία Instagram