Ρεπορτάζ για τη δολοφονία της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης - Βίντεο Αρχείου ΣΚΑΪ

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη φρικτή δολοφονία της 11χρονης Lihanna στη Γαλλία, που προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού.

Σύμφωνα λοιπόν με την ιατροδικαστική έκθεση, το κοριτσάκι έπεσε θύμα σεξουαλική κακοποίησης. Στα γεννητικά της όργανα εντοπίστηκε γενετικό υλικό του 40χρονου, βασικού υπόπτου, Ζερόμ Μπαρελά, κάτι που τον συνδέει άμεσα με την πράξη.

DNA του Μπαρελά εντοπίστηκε «σε διάφορα σημεία του σώματος του θύματος και των ρούχων της», σύμφωνα με τη χωροφυλακή.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 11χρονη Lihanna κακοποιήθηκε σεξουαλικά πριν δολοφονηθεί

Παράλληλα, η σορός του παιδιού έφερε μώλωπες, με πιο εμφανείς αυτούς στον αριστερό κρόταφο. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η ανήλικη είχε φιμωθεί με κολλητική ταινία από τον δράστη.

Παρά τη σκληρή εικόνα αυτών των ευρημάτων, η αυτοψία δεν έχει προσδιορίσει ακόμα την ακριβή αιτία θανάτου της Λιανά. Οι ανακριτές επισημαίνουν ότι η οριστική ιατροδικαστική έκθεση θα καθυστερήσει αρκετές εβδομάδες λόγω των εξειδικευμένων εξετάσεων που πραγματοποιούνται.

Μετά την επίσημη επιβεβαίωση του βιασμού, η εισαγγελία του Αζέν αναμένεται να αναθεωρήσει άμεσα το κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες σε βάρος του 40χρονου πρόκειται να διευρυνθούν και να γίνουν πολύ πιο αυστηρές.

DNA του 40χρονου που κατηγορείται για τον θάνατό της βρέθηκαν στο σώμα της

Ο Ζερόμ Μπαρελά είχε συλληφθεί αρχικά με τις κατηγορίες της απαγωγής και της παράνομης κράτησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Κατά την προσαγωγή του ενώπιον της ανακρίτριας επέλεξε τον δρόμο της απόλυτης σιωπής. Αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση και πλέον κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης στις φυλακές του Μον-ντε-Μαρσάν.

Ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Lihanna, αρνείται τα πάντα

Η οικογένεια της Lihanna ζήτησε μέσω του δικηγόρου της να γίνει σεβαστή η ιδιωτική της ζωή και το πένθος της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα κάνει κανένα άλλο σχόλιο.

Το άτυχο κορίτσι είχε βρεθεί νεκρό στις 4 Ιουνίου 2026, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο αγροτικό σιλό στην κοινότητα Πουϊκασκιέ του Γκερ.