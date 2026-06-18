Ρεπορτάζ για τη δολοφονία της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης - Βίντεο Αρχείου ΣΚΑΪ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία, με βασικό ύποπτο τον 40χρονο Ζερόμ Μπαρελά. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν μηνύματα που έστελνε ο άνδρας και σε άλλο ανήλικο κορίτσι, το καλοκαίρι του 2025, το περιεχόμενο των οποίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία.

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Affaire Lyhanna: "j‘ai droit à une petite photo avec un beau sourire?", les messages inquiétants de Jérôme Barella à une adolescente de 13 anshttps://t.co/YlfxyKTr7K — BFM (@BFMTV) June 17, 2026

Η 13χρονη Λιζ (το όνομα είναι ψεύτικο για την προστασία της ανήλικης) , γνώριζε τον Μπαρελά από έναν σύλλογο Tae Kwon Do στην πόλη Ως της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ο ύποπτος συμμετείχε στον ίδιο αθλητικό σύλλογο με το κορίτσι για περίπου δύο χρόνια και, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν συχνά κοντά σε παιδιά και εφήβους που προπονούνταν εκεί.

Δολοφονία Lyhanna: Τα μηνύματα που προκαλούν ανατριχίλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος τον Ιούλιο του 2025 έστειλε περισσότερα από είκοσι μηνύματα στην 13χρονη μέσα σε λίγες ημέρες. Στις συνομιλίες, τις οποίες αποκάλυψε η μητέρα της στο BFMTV, τη ρωτούσε αν κοιμάται, ενώ την επόμενη ημέρα της ζητούσε να του πει τα σχέδιά της.

Lyhanna avait disparu dans le Gers le 29 mai avant que son corps ne soit retrouvé dans un silo agricole le 4 juin dernier. Jérôme Barella, un père de famille connu de la justice, a été mis en examen. →https://t.co/QI6BCxc0aU pic.twitter.com/RZdLClxKct — Le Figaro (@Le_Figaro) June 16, 2026

«Ακόμα δεν κοιμάσαι;», έγραφε σε ένα από τα μηνύματα ο Μπαρελά και λίγες ώρες αργότερα της έστειλε ένα ακόμα μήνυμα γράφοντας: «Τι θα κάνεις σήμερα;»

Σε αρκετά μηνύματα υποστήριζε ότι αντιλαμβανόταν πότε δεν ήταν καλά ψυχολογικά και της πρότεινε να περνούν χρόνο μαζί για να ξεχνά τα προβλήματά της.

Η 11χρονη Lyhanna βρέθηκε νεκρή σε απομακρυσμένη περιοχή στις 4 Ιουνίου

«Ξέρω ότι όταν δεν είσαι καλά έχεις την τάση να κλείνεσαι στον εαυτό σου», της έγραφε σε ένα από τα μηνύματα.

«Αν χρειάζεσαι να ξεχαστείς, θα βγούμε πολλές φορές. Και θα μιλήσεις για τα προβλήματά σου μόνο αν το θέλεις, αλλιώς θα είναι “ατελείωτη διασκέδαση”», της έγραφε σε ένα άλλο.

Παρά τις απαντήσεις της ανήλικης ότι είναι καλά, εκείνος επέμενε, γράφοντας: «Ναι, ναι, είσαι καλά, αλλά θα διασκεδάσουμε ούτως ή άλλως».

Ένα από τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι οι επανειλημμένες εκκλήσεις του Μπαρελά να του στείλει φωτογραφίες της.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο 40χρονος ζήτησε πολλές φορές από το κορίτσι να του στείλει φωτογραφίες με χαμόγελο.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της θεωρείται ο 40χρονος Ζερόμ Μπαρελά, για τον οποίο πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι παρενοχλούσε ανήλικα κορίτσια

«Δικαιούμαι μια μικρή φωτογραφία με ένα όμορφο χαμόγελο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είσαι και πολύ καλά σήμερα», της έγραψε.

Όταν εκείνη ανταποκρίθηκε και του έστειλε μία εικόνα της, ο άνδρας φέρεται να σχολίασε ότι πρόκειται για παλαιότερη φωτογραφία και συνέχισε να ζητά νεότερες.

Όταν εκείνη του εξομολογείται ότι έχει ηλιακά εγκαύματα, ο άνδρας της απάντησε: «Λοιπόν, δείξ' τα τώρα πριν εξαφανιστούν».

Η μητέρα της 13χρονης, που πληροφορήθηκε το ακριβές περιεχόμενο των μηνυμάτων μόλις πρόσφατα, δήλωσε σοκαρισμένη. Όπως ανέφερε, η κόρη της δεν της είχε αποκαλύψει την έκταση της επικοινωνίας με τον 40χρονο εκείνη την περίοδο.

«Αυτό που διαβάζω με τρομάζει», είπε στο BFMTV, εκφράζοντας την οργή αλλά και την ανησυχία της για όσα αποκαλύπτονται.

«Είμαι θυμωμένη με την κόρη μου που απάντησε, αλλά την ξεγέλασε», πρόσθεσε.

Δολοφονία Lyhanna: Η πρόσκληση για διανυκτέρευση στο σπίτι του

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση προκάλεσε ένα μήνυμα στο οποίο ο Μπαρελά φέρεται να προσκαλούσε τη 13χρονη να περάσει το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του, στο πλαίσιο μιας βραδιάς διανυκτέρευσης μαζί με την κόρη του.

Η μητέρα της ανήλικης αποκάλυψε ότι είχε αρνηθεί να επιτρέψει στην κόρη της να συμμετάσχει. Όπως λέει σήμερα, θεωρεί πως η απόφασή της ίσως αποδείχθηκε καθοριστική.

«Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που είπα όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πλέον δεν μπορεί να μη σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Η ίδια περιέγραψε τον 40χρονο ως έναν άνθρωπο που βρισκόταν διαρκώς κοντά σε παιδιά, ενώ, όπως υποστήριξε, σπάνια συναναστρεφόταν τους υπόλοιπους ενήλικες του συλλόγου.

Δολοφονία Lyjanna: Νέες καταγγελίες και έρευνες

Η 11χρονη Lyhanna βρέθηκε νεκρή στις 4 Ιουνίου σε αγροτική εγκατάσταση στην περιοχή Ζερς της νότιας Γαλλίας.

Ο Ζερόμ Μπαρελά θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του έχουν κατατεθεί και άλλες καταγγελίες από ανήλικες τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, νέες μηνύσεις συνεχίζουν να κατατίθενται από οικογένειες κοριτσιών που υποστηρίζουν ότι είχαν δεχθεί ανάρμοστη συμπεριφορά από τον 40χρονο.

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη γαλλική κοινωνία σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τη διαχείριση προηγούμενων καταγγελιών που είχαν γίνει σε βάρος του βασικού υπόπτου πριν από τη δολοφονία της Lyhanna.