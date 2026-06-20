Παρανάλωμα του πυρός έγινε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα μία Ιταλίδα τουρίστρια να χάσει τη ζωή της. Δραματικές στιγμές έζησαν 1.700 τουρίστες που απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ έχουμε και αρκετούς τραυματίες. Το ρεπορτάζ είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο συγκρότημα. Οι εικόνες κόβουν πραγματικά την ανάσα. Βλέπουμε ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να έχει καλύψει όλη την ξενοδοχειακή μονάδα.

Πρόκειται για υπερπολυτελές ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Μπαγιαΐμπε, όπου για άγνωστο λόγο ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να επεκταθεί πολύ γρήγορα καθώς όλα τα καταλύματα του συγκροτήματος έχουν ψάθινες οροφές.

Δυστυχώς, μία Ιταλίδα τουρίστρια από την πόλη Καζέρτα έχασε τη ζωή της, ενώ πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν άμεσα. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας της περιοχής, ενώ πάνω από έξι άνθρωποι δέχθηκαν επιτόπου ιατρική φροντίδα.

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς έπαιξαν και οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.