5 micro trends που έχω ξεχωρίσει για cool καλοκαιρινές εμφανίσεις

Aυτές είναι οι τάσεις που κυριαρχούν στο street style, φέτος το καλοκαίρι

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Οι ασυμμετρίες κυριαρχούν στο φετινό καλοκαιρινό dressing, ως μια ευρύτερη σχεδιαστική προσέγγιση

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Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και η θερμοκρασία είναι πλέον ο βασικός παράγοντας που καθορίζει όχι μόνο τις καθημερινές μας επιλογές, αλλά και τον τρόπο που χτίζουμε τα looks της σεζόν, με έμφαση σε πιο ανάλαφρες υφές, άνετες σιλουέτες και effortless κομψότητα.

Travel looks: Οι εμφανίσεις που επιλέγω για τα καλοκαιρινά μου ταξίδια

Τα layers μειώνονται, τα υφάσματα γίνονται πιο ελαφριά και οι επιλογές μας στρέφονται σε κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, προσωπικότητα και στιλιστικό ενδιαφέρον. Κι ενώ κάθε σεζόν φέρνει δεκάδες νέες τάσεις, υπάρχουν πάντα κάποιες που ξεχωρίζουν επειδή μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στην καθημερινότητα χωρίς να μοιάζουν υπερβολικές.

summer looks

Φέτος, το καλοκαιρινό dressing κινείται ανάμεσα στη νοσταλγία των Y2K αναφορών, τη χειροποίητη αισθητική και τις σιλουέτες που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στο σώμα. Οι πιο ενημερωμένες fashion insiders έχουν ήδη υιοθετήσει συγκεκριμένα κομμάτια που βλέπουμε να επαναλαμβάνονται από το Instagram μέχρι το street style των fashion weeks. Το κοινό τους στοιχείο; Προσθέτουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό outfit.

Σορτ με δαντέλα

summer looks

Τα σορτς με δαντελένιες λεπτομέρειες είχαν ήδη τη στιγμή τους την προηγούμενη σεζόν, όμως φέτος επιστρέφουν με μια πιο ώριμη, πιο relaxed προσέγγιση. Τα ultra mini μήκη δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο μακριές βερμούδες και loose γραμμές, που ισορροπούν ανάμεσα στο ρομαντικό και το ανεπιτήδευτα cool. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που δείχνει εξίσου chic με ένα oversized πουκάμισο ή ένα απλό tank top.

Δείτε αναλυτικά τα κορυφαία summer looks του 2026, στο Allyou.gr

 

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