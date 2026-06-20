Γιατί οι single γυναίκες μετά τα 60 είναι οι πιο ευτυχισμένες

Μήπως οι γυναίκες ανακαλύπτουν το νόημα της ζωής όσο μεγαλώνουν;

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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η ικανοποίηση για τη single ζωή έχει μία ανοδική αύξηση μετά τη δεκαετία των 40

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Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, οι single γυναίκες μετά τα 50 ήταν οι «γεροντοκόρες με τις γάτες» που η κοινωνία απεχθανόταν. Δεν είναι ότι ήταν γυναίκες που πήραν διαζύγιο ή χήρεψαν μετά από δεκαετίες γάμου, αλλά εκείνες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

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Ακόμα μας φαίνεται παράλογο όταν γνωρίζουμε γυναίκες παλαιότερων γενιών που δεν έκαναν οικογένεια, καθώς θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός προορισμός τους. Οι νέες γενιές θα ανατρέψουν τα δεδομένα και σε 30 χρόνια δεν θα μιλάμε πια για γεροντοκόρες. Ήδη, υπάρχει μία τεράστια πτώση στα ποσοστά των ζευγαριών αλλά και στη συχνότητα του σεξ, ακόμα και σε πολύ νεότερες ηλικίες.

Γιατί οι γυναίκες επιλέγουν τη single ζωή;

mature age

Γιατί έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Μπορεί να μεγαλώσαμε με το σκεπτικό ότι η ολοκλήρωση έρχεται μέσα από την ερωτική συντροφικότητα και τη δημιουργία οικογένειας, αλλά οι κοινωνικές και προσωπικές εξελίξεις μάς δίνουν το δικαίωμα να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ούτε έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Μπορεί η φιλία και η επαγγελματική ζωή να είναι προτεραιότητα ή μπορεί κάποια να θέλει να είναι σε σχέση, αλλά χωρίς να κάνει καθόλου εκπτώσεις.

Και αυτό μάς οδηγεί στις γυναίκες του σήμερα, που είναι πάνω από 60 ή 70 χρονών και είναι single. Μπορεί να πέρασαν από το στάδιο του γάμου ή μίας μακροχρόνιας σχέσης και να είδαν ότι δεν λειτουργεί για εκείνες. Και σήμερα, έχοντας φτάσει στο πιο ώριμο στάδιο της ζωής τους, αποφασίζουν ότι είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνες.

Η χαρά της μοναχικότητας

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η ικανοποίηση για τη single ζωή έχει μία ανοδική αύξηση μετά τη δεκαετία των 40, και αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες. Απαλλαγμένες από το άγχος της μητρότητας και της έγκρισης από την κοινωνία, ξεκινούν να απολαμβάνουν τη ζωή έτσι όπως είναι, χωρίς πρέπει. Αν και χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση και θάρρος να πας κόντρα σε όλα όσα έχεις ενδοβάλει μεγαλώνοντας, υπάρχουν αμέτρητες γυναίκες που έδειξαν τον δρόμο, ακόμα και σε μία εποχή που ήταν δακτυλοδεικτούμενες.

mature age

Όταν δεν χρειάζεσαι την έγκριση και την αποδοχή των άλλων για το πώς θα ζήσεις, τότε είναι που ξεκινάς να ζεις. Και οι γυναίκες επικεντρώνονται μόνο σε αυτά που τους φέρνουν χαρά. Στις φιλίες (με άλλες δυνατές γυναίκες), στα χόμπι, στην ηρεμία που τους δίνει το σπίτι τους και σε ταξίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουν την πόρτα στο dating, αλλά ότι μία σχέση δεν είναι αυτοσκοπός και δεν γνωρίζουν κάποιον με στόχο τη συντροφικότητα. Όσο μεγαλώνεις ειδικά, ξέρεις πολύ καλά τι θες και δεν έχεις την υπομονή ή τη διάθεση να βάλεις σε δεύτερη μοίρα τα θέλω σου ή να ανεχτείς συμπεριφορές.

Πηγή άρθρου: Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου

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