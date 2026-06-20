Η Ντούα Λίπα κι ο Κάλουμ Τέρνερ δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους, μέσα από ανάρτηση στο Instagram της τραγουδίστριας. Η ποπ σταρ μοιράστηκε τα πρώτα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους με τον Βρετανό ηθοποιό.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε αρχικά με πολιτικό γάμο την Κυριακή 31 Μαΐου στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Η τελετή έγινε σε ιδιαίτερα κλειστό κύκλο, παρουσία οκτώ στενών φίλων και συγγενών.

Το πάρτι στη Σικελία

Μετά την ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, η Ντούα κι ο Κάλουμ συνέχισαν τους εορτασμούς στη Σικελία. Το ζευγάρι επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό, τον οποίο είχε αγαπήσει στη διάρκεια των διακοπών του το καλοκαίρι του 2025.

Στο Παλέρμο διοργάνωσαν τριήμερη γιορτή από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου με 300 καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η επίσημη τελετή του γάμου τους.

Η ανάρτηση της Ντούα Λίπα

Η σχέση κι η πρόταση γάμου

Η σχέση της Λίπα και του Τέρνερ έγινε επίσημη το 2025. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της πηγής, η πρόταση γάμου είχε γίνει από τα τέλη του 2024.

Η Ντούα Λίπα είχε επίσης αναφέρει ότι το μονόπετρο που φοράει δημιουργήθηκε με τη συμβολή ανθρώπων από τον στενό της κύκλο, μια λεπτομέρεια που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την είχε συγκινήσει βαθιά.