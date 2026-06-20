Ντούα Λίπα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στο Instagram.
  • Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 31 Μαΐου στο Λονδίνο, παρουσία οκτώ ατόμων.
  • Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στη Σικελία με τριήμερη γιορτή από 5 έως 7 Ιουνίου, με 300 καλεσμένους.
  • Η σχέση τους έγινε επίσημη το 2025, με πρόταση γάμου στα τέλη του 2024.
  • Το μονόπετρο της Λίπα σχεδιάστηκε με τη βοήθεια στενών φίλων της.

Η Ντούα Λίπα κι ο Κάλουμ Τέρνερ δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους, μέσα από ανάρτηση στο Instagram της τραγουδίστριας. Η ποπ σταρ μοιράστηκε τα πρώτα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους με τον Βρετανό ηθοποιό.

Ντούα Λίπα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε αρχικά με πολιτικό γάμο την Κυριακή 31 Μαΐου στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Η τελετή έγινε σε ιδιαίτερα κλειστό κύκλο, παρουσία οκτώ στενών φίλων και συγγενών.

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Το πάρτι στη Σικελία

Μετά την ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, η Ντούα κι ο Κάλουμ συνέχισαν τους εορτασμούς στη Σικελία. Το ζευγάρι επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό, τον οποίο είχε αγαπήσει στη διάρκεια των διακοπών του το καλοκαίρι του 2025.

Στο Παλέρμο διοργάνωσαν τριήμερη γιορτή από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου με 300 καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η επίσημη τελετή του γάμου τους.

Η ανάρτηση της Ντούα Λίπα

Η σχέση κι η πρόταση γάμου

Η σχέση της Λίπα και του Τέρνερ έγινε επίσημη το 2025. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της πηγής, η πρόταση γάμου είχε γίνει από τα τέλη του 2024.

Ντούα Λίπα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα είχε επίσης αναφέρει ότι το μονόπετρο που φοράει δημιουργήθηκε με τη συμβολή ανθρώπων από τον στενό της κύκλο, μια λεπτομέρεια που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την είχε συγκινήσει βαθιά.

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