Ντούα Λίπα- Κάλουμ Τέρνερ: Συνεχίζουν το ταξίδι του Μέλιτος στη Ρώμη!

Το ζευγάρι πήγε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι,

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στις 31 Μαΐου στο Λονδίνο.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει το ταξίδι του μέλιτος στη Ρώμη, 18 ημέρες μετά τον γάμο τους.
  • Επισκέφθηκαν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι, πετώντας κέρματα για ευχές.
  • Δοκίμασαν ιταλικές σπεσιαλιτέ στη Trattoria de Danilo.
  • Η Ντούα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις ευτυχισμένες στιγμές τους στα social media.

Ερωτευμένοι στη Ρώμη είναι η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 31 Μαΐου στο Δημαρχείο του Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο.Η τραγουδίστρια και ο Βρετανός ηθοποιός περίπου 18 μέρες μετά, συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος κάνοντας βολτούλες χέρι- χέρι, και δίνοντας τρυφερά φιλιά!

 

Ντούα Λίπα- Κάλουμ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Evan Agostini

Ντούα Λίπα- Κάλουμ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Evan Agostini
 
@comely_dimka_ Les gens sont pires que vous ne le pensez… 🥺🙏🏻 #comelydimka_ ♬ LABOUR - the cacophony - Paris Paloma


Το ζευγάρι βρέθηκε και στην Φοντάνα Ντι Τρέβι, κάνοντας ευχές και πετώντας κέρματα στο συντριβάνι για να εκπληρωθούν.Η Ντούα και ο Κάλουμ δοκίμασαν και ιταλικές σπεσιαλιτέ ενώ επισκέφθηκαν τη Trattoria de Danilo τρώγοντας παραδοσιακές συνταγές. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους  φωτογραφίες από τις ευτυχισμένες στιγμές που περνά.

 

 

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