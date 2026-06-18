Ερωτευμένοι στη Ρώμη είναι η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 31 Μαΐου στο Δημαρχείο του Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο.Η τραγουδίστρια και ο Βρετανός ηθοποιός περίπου 18 μέρες μετά, συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος κάνοντας βολτούλες χέρι- χέρι, και δίνοντας τρυφερά φιλιά!

Ντούα Λίπα- Κάλουμ Τέρνερ/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Evan Agostini





Το ζευγάρι βρέθηκε και στην Φοντάνα Ντι Τρέβι, κάνοντας ευχές και πετώντας κέρματα στο συντριβάνι για να εκπληρωθούν.Η Ντούα και ο Κάλουμ δοκίμασαν και ιταλικές σπεσιαλιτέ ενώ επισκέφθηκαν τη Trattoria de Danilo τρώγοντας παραδοσιακές συνταγές. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις ευτυχισμένες στιγμές που περνά.