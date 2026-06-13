Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Συνελήφθη ο παππούς – Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 18 μηνών κοριτσάκι Ρομά κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ μετά από ανακοπή.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος το φρόντιζε.
  • Η κατάσταση της υγείας του βρέφους είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή.
  • Ο παππούς συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του παιδιού με νεκροψία-νεκροτομή και προανάκριση.

Ένα κοριτσάκι Ρομά ηλικίας μόλις 18 μηνών, κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ύστερα από ανακοπή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν και να το κρατήσουν στη ζωή, το βρέφος δεν τα κατάφερε.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του, καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρουσίαζε επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ είχε εξεταστεί και από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

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Με εντολή του εισαγγελέα, ο παππούς συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

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