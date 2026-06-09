Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ συνεχίζονται ως τις 15/6

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: POOL / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ / EUROKINISSI
Πανελλήνιες 2026:Τα Θέματα Στα Μαθήματα Ειδικότητας Στα ΕΠΑΛ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για υποψήφιους ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Αρχές Οργάνωσης και Στοιχεία Μηχανών.
  • Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που έχει τέσσερις ώρες.
  • Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνει μαθήματα όπως Ηλεκτρικές Μηχανές και Ναυσιπλοΐα II μέχρι τις 15 Ιουνίου.
  • Οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 για την έναρξη στις 08:30.

Σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας. Οι μαθητές εξετάζονται σε:

  1. Υγιεινή
  2. Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές,
  3. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  4. και Στοιχεία Μηχανών

Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τα θέματα που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα και τις πρώτες απαντήσεις.

Στοιχεία Μηχανών 

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στα Στοιχεία Μηχανών

Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στο Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Υγιεινή 

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στην Υγιεινή 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

  • Πέμπτη 11 Ιουνίου
  1. Ηλεκτρικές Μηχανές
  2. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  3. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
  4. και Ναυτικές Μηχανές
  • Σάββατο 13 Ιουνίου
  1. Τεχνολογία Υλικών
  2. Οικοδομική
  3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
  4. και Ψηφιακά Συστήματα
  • Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με:
  1. Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού
  2. Κινητήρες Αεροσκαφών
  3. και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
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