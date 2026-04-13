Αλιβέρι: Αγωνία για κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο

Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr το κοριτσάκι βρισκόταν στο Αλιβέρι με την οικογένειά του για τις διακοπές του Πάσχα. Για άγνωστο λόγο διέφυγε της προσοχής των γονιών του και ήπιε ποσότητα πετρελαίου.
Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου, ακολουθώντας όσα προβλέπει το πρωτόκολλο.
Στη συνέχεια, με ασθενοφόρο το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδα και από εκεί στο Παίδων στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού είναι σταθερή.
Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανήλικου και εν συνεχεία τον άφησε ελεύθερο.