Αλιβέρι: Αγωνία για κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο

Συνελήφθη ο πατέρας του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κοριτσάκι 1,5 έτους στο Αλιβέρι ήπιε πετρέλαιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα με την οικογένειά του.
  • Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου έγινε απομάκρυνση μικρής ποσότητας πετρελαίου.
  • Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στο Παίδων στην Αθήνα, με σταθερή κατάσταση υγείας.
  • Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερος.

Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. 

Πάτρα: Σημάδια κακοποίησης σε βρέφος με εγκαύματα, κατάγματα & δαγκωματιές

Σύμφωνα με το eviaonline.gr το κοριτσάκι βρισκόταν στο Αλιβέρι με την οικογένειά του για τις διακοπές του Πάσχα. Για άγνωστο λόγο διέφυγε της προσοχής των γονιών του και ήπιε ποσότητα πετρελαίου. 

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου, ακολουθώντας όσα προβλέπει το πρωτόκολλο. 

Ρωσία: Νήπιο έπεσε από τον 10ο όροφο και σώθηκε - Βίντεο

Στη συνέχεια, με ασθενοφόρο το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδα και από εκεί στο Παίδων στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού είναι σταθερή.

Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανήλικου και εν συνεχεία τον άφησε ελεύθερο.
 

