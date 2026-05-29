Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και Οσίας Υπομονής.

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών, έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη, ανάμεσα στις νεαρές ειδωλολάτρισσες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό.

Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμεινε αμετακίνητη στο Ιερό της πιστεύω. Ο Ουρβανός, βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκκαλά της και πριόνισε τις σάρκες της. Έπειτα, την πλησίασε και της πρότεινε να αλλαξοπιστήσει, έστω και την τελευταία στιγμή, και αυτός θα θεράπευε αμέσως τις πληγές της. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε: «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, οπού και παρέδωσε το πνεύμα της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θεοδοσία, Θεοδόσω

Ολιβιανός, Ολβιανός*

Ολιβία, Ολίβια *

Υπομονή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:05 και θα δύσει στις 20:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 13 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος

Η 29η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας του Πεπτικού Συστήματος (World Digestive Health Day), με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας (WGO) που συσπειρώνει πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις γαστρεντερολογίας με περίπου 50.000 μέλη.

Η επιλογή της συγκεκριμένης σχετίζεται με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας στις 29 Μαΐου 1958.