Ψηφιακός κόφτης στα social media: Σήμερα οι ανακοινώσεις

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει πρόταση για όριο ηλικίας - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον «ψηφιακό κόφτη» από τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση και εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά που αυτή τη στιγμή φοιτούν στην Γ΄ Γυμνασίου και σε μικρότερες τάξεις θα απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, κτλ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τον εθισμό, βάζοντας ως όριο ηλικίας τα 15 έτη για να μπορεί κάποιος να έχει λογαριασμό στα social media. Το νέο σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την αρχή του νέου έτους, ενώ δεν θα υπάρχουν προς το παρόν ηλικιακά όρια για την είσοδο στο Youtube.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάταξη έχει μελετηθεί επαρκώς, αλλά μένει να ξεπεραστεί η σκόπελος του κατά πόσο θα συνεργαστούν οι πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν έδρες σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το καλοκαίρι, αφού προηγηθεί και η διαδικασία ευρωπαϊκής διαβούλευσης, οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτούς κάτω των 15.

Αν οι πλατφόρμες το επιθυμούν το ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει ως έξτρα φίλτρο ελέγχου και την εφαρμογή Kids Wallet που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τον γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση κινείται στη γραμμή της Αυστραλίας και της Γαλλίας που προχώρησαν με αυστηρές εθνικές απαγορεύσεις νωρίτερα φέτος, αλλά με δεδομένες τις ευρωπαϊκές κανονιστικές αρμοδιότητες.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε εφαρμογή από τη στιγμή που η νομοθετική πρωτοβουλία θα έρθει στη Βουλή, κάτι που αναμένεται να γίνει άμεσα. Το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά πολιτική συναίνεση, θεωρώντας ότι το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το θέμα τυγχάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι οι οικογένειες ανησυχούν έντονα για τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των social media στις μικρές ηλικίες.

Την πρόταση επεξεργάστηκαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπό τον συντονισμό του Άκη Σκέρτσου.

«Κόφτης στα social media»: Το παράδειγμα της Αυστραλίας και της Γαλλίας

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Αυστραλία και τη Γαλλία επικεντρώνεται στην ευθύνη των τεχνολογικών εταιρειών να εμποδίζουν την πρόσβαση σε ανήλικους, αντί να τιμωρούν τους ίδιους τους χρήστες ή τους γονείς τους.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που εφάρμοσε νόμο περί ελάχιστης ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νόμος τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Δεκέμβριο του 2025 και απαγορεύει την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών.

Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις πλατφόρμες (π.χ. TikTok, Instagram, YouTube). Εάν δεν λάβουν «εύλογα μέτρα» για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 30 εκατ. ευρώ).

Ορισμένες πλατφόρμες που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου ή εκπαιδευτικές μπορεί να εξαιρεθούν από τον eSafety Commissioner.

Πάντως στα τέλη Μαρτίου, η ρυθμιστική αρχή (eSafety) εξέφρασε πρόσφατα ανησυχίες για κενά που διαπιστώθηκαν στη συμμόρφωση μεγάλων πλατφορμών, όπως το Facebook και το Snapchat.

Η Γαλλία από την άλλη βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης του πλαισίου της, στοχεύοντας στην ηλικία των 15 ετών.

Τον περασμένο Ιανουάριο η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το νομοσχέδιο και την 1η Απριλίου η Γερουσία το ενέκρινε, προτείνοντας όμως ένα σύστημα δύο ταχυτήτων.

Συγκεκριμένα το σύστημα που προτείνει προβλέπει:

Καθολική απαγόρευση σε πλατφόρμες που κρίνονται επιβλαβείς για την ανάπτυξη των ανηλίκων

Πρόσβαση με γονική συναίνεση για άλλες πλατφόρμες

Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι ο νόμος είναι συμβατός με την ευρωπαϊκή πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος είναι ο φραγμός στα social media για τους κάτω των 15 ετών να τεθεί σε εφαρμογή στη Γαλλία από τον Σεπτέμβριο του 2026.