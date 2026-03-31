Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα

Με αλλαγές στην κεντρική αίθουσα και πολύ αυστηρούς ελέγχους ξεκινά σε λίγες ώρες ξανά η δίκη για τα Τέμπη. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε τεχνικά συνεργεία και ανθρώπους για αυτοψία για να μην επαναληφθεί το φιάσκο της πρώτης συνεδρίασης, ενώ ενισχύσεις στέλνει και η ΕΛΑΣ.

Oι γυψοσανίδες που χώριζαν την αίθουσα από το φουαγιέ επεσαν και δημιουργήθηκαν 110 νέες θέσεις. Έτσι, στην κεντρική αίθουσα θα καθίσουν δεξιά και αριστερά οι συνήγοροι, 250 θέσεις με ειδικά ταμπελάκια. Στη μέση οι 36 κατηγορούμενοι και στην υπόλοιπη αίθουσα συγγενείς. Συνολικά 420 άτομα.

«Εγώ περιμένω αύριο να πάω και η αίθουσα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, να είναι αυτή που πρέπει να είναι, να πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι μέσα, οι παράγοντες της δίκης», σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού.

Δίκη Τέμπη: Αυστηρός έλεγχος της αστυνομίας και face control

Ο έλεγχος από τους αστυνομικούς, βάσει εντολών, θα είναι αυστηρότερος για την κεντρική αίθουσα.

Πρώτα θα μπουν οι δικηγόροι, μετά οι πρώτοι 100 συγγενείς, ενώ περίπου 20 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του υπ. Δικαιοσύνης θα βρίσκονται σε σημείο που θα μπορούν να καταγράφουν τα πάντα.

Βίντεο και φωτογραφίες ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του Εφετείου Λάρισας, απαγορεύονται.

Στο Γαιόπολις θα λειτουργεί και μια ακόμη μεγάλη αίθουσα στο ισόγειο με γιγαντοοθόνες. Συνολικά υπάρχουν πλέον 580 θέσεις, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις και στις μικροφωνικές εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει για να μην επαναληφθούν τα ίδια παρατράγουδα είναι ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε στενούς συνεργάτες για αυτοψία.

Ενισχύσεις ενόψει της δίκης στέλνει και η ΕΛΑΣ, με διμοιρίες, αστυνομικούς μέσα και έξω από την αίθουσα και Τροχαία.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star