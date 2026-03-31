Καιρός: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική - Οι 8 «κόκκινες» περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει και χιόνια - Φόβοι για πλημμύρες και την Πέμπτη

Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κακοκαιρία Erminio φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ στην Αττική και άλλες περιοχές.
  • Αναμένονται βροχές που θα ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά, κυρίως σε Πικέρμι, Σπάτα, Ραφήνα, Μαραθώνα, Μαρκόπουλο, Διόνυσο, Πεντέλη και Ωρωπό.
  • Προβλέπεται κίνδυνος πλημμυρών σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ανατολικής Πελοποννήσου, Βοιωτίας και Θεσσαλίας.
  • Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη με χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας στους 14-17 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 7 μποφόρ, αλλά η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη σε πολλές περιοχές.

Πολύ ισχυρές καταιγίδες και ανέμους φέρνει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία Erminio. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αργά το βράδυ και θα ισχύσουν μέχρι και την Πέμπτη.  

Κακοκαιρία Erminio: Ποιες θα είναι οι πιο «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τις επόμενες ώρες στο Ιόνιο και αύριο θα επηρεαστεί όλη η χώρα με βροχές, ισχυρότατες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ θυελλώδεις ανέμους.  

Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις μέχρι 9 μποφόρ και ειδικά στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. 

Kαιρός: Στο επίκεντρο του Erminio και η Αττική - Oι «κόκκινες» περιοχές 

Στο επίκεντρο των φαινομένων είναι η Αττική, όπου θα παίξει ρόλο και η σύγκλιση των βορειανατολικών με τους νοτιοανατολικούς ανέμους.  

Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη ανάπτυξη νεφών που ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να φτάσουν και τα 13.000m. Είναι γνωστά ως σωρειτομελανίες και  πρόκειται για τον «βασιλιά» των νεφών, που φέρνει «μπελάδες». 

Κακοκαιρία Erminio

Από το μεσημέρι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τον όγκο βροχής να μπορεί να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά, κάτι που αντιστοιχεί σε διπλάσια ποσότητα από αυτή που πέφτει συνήθως σε έναν ολόκληρο μήνα. 

Οι περιοχές που θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής είναι: 

  1. Πικέρμι 
  2. Σπάτα 
  3. Ραφήνα 
  4. Μαραθώνας 
  5. Μαρκόπουλο 
  6. Διόνυσος 
  7. Πεντέλη 
  8. Ωρωπός 

Kαιρός: Οι κόκκινες περιοχές στην Αττική - Ποιες κινδυνεύουν περισσότερο από τον Erminio

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται και πολύ ισχυροί άνεμοι, που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. 

Kακοκαιρία Erminio: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα 

Στο «κόκκινο» βρίσκονται  αρκετές ακόμα περιοχές, καθώς θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής, με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων: 

  1. η ανατολική Πελοπόννησος 
  2. η Βοιωτία 
  3. η Φθιώτιδα 
  4. η Εύβοια 
  5. Θεσσαλία 
  6. Σποράδες 
  7. Δωδεκάνησα 
  8. νησιά του Ιονίου 
  9. νοτιοδυτική Πελοπόννησος 
  10. βόρειες Κυκλάδες 
  11. Πιερία 
  12. νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
  13. ανατολική Κρήτη 

Κακοκαιρία Erminio: Οι κόκκινες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει και χιόνια - Φόβοι για πλημμύρες και την Πέμπτη 

Η κακοκαιρία καλύπτει το σύνολο της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα χιονίσει

Και την Πέμπτη θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες.  

Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ενώ προσοχή χρειάζεται και πάλι στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και έτσι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. 

Διαβάστε περισσότερα:
