Γλυφάδα: Ο δράστης έμεινε στο Δρομοκαΐτειο μόνο 11 μέρες

Ερωτήματα για το πώς βγήκε από τη φυλακή χωρίς επιτήρηση

Πολλά ερωτήματα έχει δημιουργήσει η άγρια δολοφονία του 80χρονου άνδρα στη Γλυφάδα από τον γιο του, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πριν 12 χρόνια είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του. 

Ο 46χρονος έμεινε στη φυλακή μόνο τέσσερα χρόνια χάρη στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, με τους περιοριστικούς όρους να μένει στο σπίτι του πατέρα του και να παρουσιάζεται δυο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. 

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών

Στο αποφυλακιστήριό του αναγραφόταν ξεκάθαρα ότι είναι επικίνδυνος και με εισαγγελική εντολή έπρεπε να μείνει στο Δρομοκαΐτειο. Ωστόσο παρέμεινε εκεί μόλις 11 μέρες και στη συνέχεια επέστρεψε στη ζωή του χωρίς να βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση. 

Γλυφάδα δολοφονία 1

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική έγινε το 2014 μετά τη δολοφονία της μητέρας του, όταν και οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Στη συνέχεια το 2018, μετά την αποφυλάκισή του οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία. 

Γλυφάδα: Πώς έφθασε ο γιος από την αποφυλάκιση στη δολοφονία του πατέρα του

Έμεινε για έντεκα μέρες, όμως τον ίδιο χρόνο εμφάνισε ξανά αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και μεταφέρθηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, όπου νοσηλεύτηκε για πέντε μήνες περίπου. 

Γλυφάδα δολοφονία 2

Παρ’ όλ’ αυτά, κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται έλαβε και πάλι εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του με περιοριστικούς όρους. Από εκείνη τη στιγμή φαίνεται πως το καθεστώς επιτήρησης του 46χρονου χαλάρωσε πάρα πολύ. 

Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το 2023 ο δράστης μετακόμισε από το σπίτι του πατέρα του για να ζήσει μόνος του, μακριά από οποιαδήποτε καθημερινή εποπτεία. 

Μετά μάλιστα από την στυγερή δολοφονία του πατέρα του, συγγενείς του αναρωτιούνται πώς ένας ασθενής με βαρύ ψυχικό νόσημα και ιστορικό ανθρωποκτονίας, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς επιτήρηση. Όπως λένε, ο πατέρας του ήταν ο μοναδικός που προσπαθούσε να τον στηρίξει, ενώ κανείς δεν έλεγχε αν παίρνει τα φάρμακα που του χορηγούσαν. 

Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον πατέρα του- Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του

Τελικά οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή, όταν ο 46χρονος έστησε καρτέρι στον πατέρα του έξω από το σπίτι του και τον σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές. 

Ο ίδιος μάλιστα όταν  συνελήφθη είπε στους αστυνομικούς με πρωτοφανή κυνισμό, «πιάστε με γιατί θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

