Το Διεθνές Απολυτήριο IB μπαίνει στα δημόσια Λύκεια - Τι είναι

Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Σε τροχιά υλοποίησης θα τεθεί από την νέα σχολική χρονιά 2026-2027 το Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate (IB) και σε δημόσια Λύκεια της χώρας. Η κίνηση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών και να συνδέσει το ελληνικό σχολείο με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, το IB θα εισαχθεί σε 13 δημόσια Λύκεια, μεταξύ των οποίων Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο και ΚρήτηΤο IB, που ιδρύθηκε στη Γενεύη και θεωρείται διεθνώς «χρυσό διαβατήριο», διαφοροποιείται από το παραδοσιακό ελληνικό πρόγραμμα, καθώς δεν επικεντρώνεται στην αποστήθιση, αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα. 

