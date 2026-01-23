Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν

Βάρη: Η κάμερα του Star «συνέλαβε» φορτηγάκι με ηλεκτρικές συσκευές

Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
Δεν φτάνει ο πόνος των κατοίκων που είδαν τη ζωή τους να κινδυνεύει και την περιουσία τους να καταστρέφεται σε λίγα λεπτά από την πρόσφατη κακοκαιρία και τις πλημμύρες. Έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα και το πλιάτσικο από ασυνείδητους.

Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του

Όπως  μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων  με τη Μάρα Ζαχαρέα,  oι κάτοικοι είναι πλέον φοβισμένοι και ζητούν να υπάρξουν το βράδυ περιπολίες από την Αστυνομία καθώς ανησυχούν για τα υπάρχοντά τους.  Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι σε αρκετά σπίτια οι ένοικοι έχουν βγάλει την οικοσκευή τους έξω όχι για να την πετάξουν, αλλά για να την καθαρίσουν και να τη στεγνώσουν.  

Βάρη: Ρομά με φορτηγάκι έκαναν πλιάτσικο

Βάρη: Ρομά με φορτηγάκι έκαναν πλιάτσικο 

Παράλληλα, ό, τι έχει καταστραφεί πρέπει να καταγραφεί ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αποζημίωση. 

Νύχτα τρόμου από την κακοκαιρία: Δύο νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Βάρη: Ρομά Φόρτωναν σε φορτηγάκι ό,τι μπορούσαν να κλέψουν 
   

Χωρίς καμιά ντροπή οι δύο Ρομά που συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο του Star στις 9 το πρωί, είχαν φορτώσει στο φορτηγάκι τους μονάδα κλιματιστικού, ασύρματα τηλέφωνα και ότι άλλο μπόρεσαν να αρπάξουν! 

Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν 

Ο ρεπόρτερ του Star Βαγγέλης Γκούμας ενώ συνομιλεί με τον οδηγό του φορτηγού που έκανε πλιάτσικο   

Οι κάτοικοι στη Βάρη φοβούνται ακόμη περισσότερο, όπως δήλωσαν στον Βαγγέλη Γκούμα, καθώς δεν υπάρχει ρεύμα και δεν λειτουργούν οι συναγερμοί στα σπίτια. Και φυσικά ανησυχούν και για τα οχήματα που έχουν παρασύρει τα νερά, μήπως υπάρξει πλιάτσικο και σε αυτά. 

Όπως μάλιστα δήλωσε ιδιοκτήτης ΙΧ, του άνοιξαν το αυτοκίνητο με λοστούς, προκειμένου να του κλέψουν... ξηρούς καρπούς!    

Ιδιοκτήτης ΙΧ στη Βάρη που το άνοιξαν με λοστό για να κλέψουν ξηρούς καρπούς!  

Ιδιοκτήτης ΙΧ στη Βάρη που το άνοιξαν με λοστό για να κλέψουν ξηρούς καρπούς! 

 

