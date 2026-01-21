Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!

Πού οφείλεται το σημερινό παράδοξο γεγονός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 20:18 Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
21.01.26 , 20:07 Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»
21.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;
21.01.26 , 19:28 Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!
21.01.26 , 18:54 Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025
21.01.26 , 18:52 Ποιοι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ
21.01.26 , 18:52 Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος
21.01.26 , 18:24 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά
21.01.26 , 18:22 Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
21.01.26 , 17:55 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις έως 30% έως τον Μάρτιο
21.01.26 , 17:44 Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω να αποκτήσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
POS κάρτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το μήνυμα 112 το οποίο εστάλη σήμερα για την κακοκαιρία από την Πολιτική Προστασία ώστε οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, εμφανίστηκε ακόμα και σε τερματικά POS!

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Κύκλοι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν σχετικά με το παράδοξο σημερινό γεγονός, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέας γενιάς τερματικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου με λογισμικό Android και επισήμαναν ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση στα συγκεκριμένα POS.

Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!

Συγκεκριμένα κύκλοι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφεραν: 

«Με αφορμή ειδοποιήσεις του 112 που εμφανίστηκαν σε τερματικά POS, διευκρινίζεται ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.

Στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android. Όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone. Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή.

Καιρός: Σε Red Code 5 περιφέρειες–Από το μεσημέρι τα φαινόμενα στην Αττική

Κατά συνέπεια, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
 |
ΠΟΣ
 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top