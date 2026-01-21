Καιρός: Σε Red Code 5 περιφέρειες–Από το μεσημέρι τα φαινόμενα στην Αττική

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει την ισχυρής κακοκαιρίας που ξεκίνησε ήδη να πλήττει τη χώρα και θα διαρκέσεις έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Πέντε περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Αττική και Πάτρα. Έκτακτα μέτρα ελήφθησαν και για την προστασία των εργαζομένων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτ στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στην Αττική σήμερα το μεσημέρι - απόγευμα

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Λόγω της κακοκαιριάς απαγορεύτηκε η κυκλοφορία για νταλίκες και φορτηγά στο τμήμα της Εγνατίας από Γιάννενα μέχρι Βεροια.



Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Καιρός: Οι πέντε περιφέρειες που είναι σε Code Red

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Καιρός: Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Καιρός: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Πάτρα

Με απόφαση που έλαβε ο δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στην Πάτρα λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται για την Τετάρτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Επίσης κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και στους Δήμους Μετσόβου και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Καιρός: Άκυρη η εφημερία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου

Λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφάλειας, η σημερινή εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δε θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο. Η εφημερία θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”, έως τις 15:00 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Καιρός: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με οδηγία που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για το Δημόσιο, οι εργαζόμενοι θα έχουν για σήμερα Τετάρτη τη δυνατότητα να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω της γενικευμένης κακοκαιρίας.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έλαβε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σχετική εγκύκλιο.

Αναλυτικά τα μέτρα προβλέπουν:

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ-18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, το χρονικό διάστημα 10 π.μ.-20 μ.μ. καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως είναι οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ.. Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΜΕΤΕΟ: Βροχόπτωση κατηγορίας 5 (ακραία) την Τετάρτη

Σύμφωνα με το meteo ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα θα φέρει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ακόμη, όπως τονίζεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Καιρός: Μηνύματα από το 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και Αρκαδία

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών από τις 07:00 το πρωί.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00. Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.

Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές.