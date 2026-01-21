Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!

Η κακοκαιρία έφτασε ακόμη και στη Βουλή. Χαρακτηριστική η στιγμή όταν ήχησε το 112 κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα αγροτικά ζητήματα. Μετά το αρχικό ξάφνιασμα, οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν τόσο για το αγροτικό όσο και για το κόμμα Καρυστιανού.

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» ακούστηκε να λένε βουλευτές στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, για να απαντήσει μέσα σε γέλια ο ίδιος: «Μάλλον για εσάς είναι… ήρθε η ώρα να φύγετε!».

Το κόμμα Μ. Καρυστιανού μονοπωλεί τις πολιτικές συζητήσεις

Στο πολιτικό σκηνικό, πάντως, κυριαρχούν οι συζητήσεις για την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρώην σύζυγός της ζητά να σταματήσει η πολεμική ρητορική που έχει ξεσπάσει. «Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ορισμένες, ενδεχομένως άστοχες, δηλώσεις όλων, που δεν συνεισφέρουν στον κοινό αγώνα» δήλωσε στον Σκάι.

Κόντρα κομμάτων για τη Μαρία Καρυστιανού

Τα κόμματα συγκρούονται για το ποιος της επιτίθεται και γιατί.

«Δεν τους πείραξε τόσο καιρό που είχαν κάνει σημαία το θέμα του ξυλολίου. Τώρα που θίγονται από την παρουσία του κόμματος Καρυστιανού, μας πείραξε το θέμα των αμβλώσεων» υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Action24.

«Άλλα κόμματα πιθανόν να εργαλειοποίησαν. Όχι εμείς. Και δεν την “πυροβολήσαμε” όταν ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα» δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης στον ΑΝΤ1.

«Η χώρα χρειάζεται να ξεφορτωθεί αυτούς τους δήθεν σωτήρες και όλους τους υπόλοιπους, τα υβρίδια που ετοιμάζουν τα καινούργια κομματίδια» τόνισε αιχμηρά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν εκμεταλλεύτηκα ούτε καπηλεύτηκα την τραγωδία των Τεμπών. Άλλοι το έκαναν. Δεν το έκαναν ο κ. Βελόπουλος, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Αρβανίτης στο Ευρωκοινοβούλιο;» διερωτήθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Βουλή: Σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για το αγροτικό

Στη Βουλή, η αντιπολίτευση απέρριψε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν δική τους αντιπρόταση.

Ενδεικτικά, αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης ανέφεραν στις ομιλίες τους:

Νίκος Ανδρουλάκης: «Θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να στήσετε. Όμως, όπως και στην εξεταστική, θα είμαστε εδώ για να χαλάσουμε το πάρτι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας της ΝΔ».

Δημήτρης Kουτσούμπας: «Αν δεν αναπληρώσετε άμεσα το χαμένο εισόδημα των αγροτών, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στην παραγωγή».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Μητσοτάκη, προκαλέσατε αυτή τη συζήτηση για να αποφύγετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτό που σίγουρα δεν θα αποφύγετε είναι οι ευθύνες σας».

