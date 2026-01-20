Κηδεία Στασινόπουλου: Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο τελευταίο «αντίο»

Το παρών έδωσε και ο Παύλος Ντε Γκρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 16:39 Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
20.01.26 , 16:25 Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε και πού είναι υποχρεωτικές
20.01.26 , 16:23 Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
20.01.26 , 16:02 MasterChef: Ο Βιβάλντι, το... εγκεφαλικό και τα ιταλικά των κριτών!
20.01.26 , 15:59 Ε. Κρίτα: Το σχόλιο για το reunion του «Παρά Πέντε» που σαρωσε σε τηλεθέαση
20.01.26 , 15:40 Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας
20.01.26 , 15:26 ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις
20.01.26 , 15:23 Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
20.01.26 , 15:07 Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν με όλη τη σημασία της λέξης»
20.01.26 , 15:06 Υπόθεση Μαζωνάκη: Στις δικαστικές αρχές για δεύτερη φορά ο Στ. Παπαδόπουλος
20.01.26 , 14:55 Εξαφάνιση Λόρα: Το Άγνωστο Δρομολόγιο Με Ταξί Προς Την Ομόνοια
20.01.26 , 14:35 Γιαννόπουλος για Δρούτσα: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις της για τη Marseaux»
20.01.26 , 14:33 Κηδεία Στασινόπουλου: Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο τελευταίο «αντίο»
20.01.26 , 14:19 Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
20.01.26 , 13:42 Αγρίνιο: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας
Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / NDP PHOTO
Στην Κηδεία Στασινόπουλου Ο Κυριάκος & Η Μαρέβα Μητσοτάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου τελέστηκε σήμερα (Τρίτη 20/1) η κηδεία του Νικόλαου Στασινόπουλου, του ιστορικού βιομήχανου που για δεκαετίες υπηρέτησε ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο. Ο Στασινόπουλος, γνωστός ως «πατριάρχης» του ομίλου, απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 94 ετών, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό χώρο της χώρας.

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη

Κηδεία Νικόλαου Στασινόπουλου

Πλήθος κόσμου στην κηδεία / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου φίλοι, συνεργάτες και μέλη της οικογένειας συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν μια εμβληματική προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ελληνικής μεταλλουργίας.

Κηδεία Στασινόπουλου Νικόλαου

Το τελευταίο «αντίο» στον βιομήχανο / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Στην κηδεία παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, τιμώντας με την παρουσία του την προσφορά του εκλιπόντος. Στην κηδεία και ο Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες, που θέλησε να «αποχαιρετήσει» τον εκλιπόντα.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Κηδεία Στασινόπουλου

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Παύλος Ντε Γκρες

Στην κηδεία και ο Παύλος Ντε Γκρες / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγα λόγια για τον Νικόλαο Στασινόπουλο

Το έργο του Στασινόπουλου χαρακτηριζόταν από σταθερότητα, όραμα και αφοσίωση στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. Υπήρξε καθοριστική μορφή στον τομέα της μεταλλουργίας και της παραγωγής μετάλλων, συμβάλλοντας με στρατηγικές επιλογές στην εδραίωση της Βιοχάλκου ως ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της Ευρώπης.

Λίγα λόγια για τον Νικόλαο Στασινόπουλο

INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Συγγενείς και φίλοι, συγκινημένοι, ανταλλάσσανε αναμνήσεις και λόγια σεβασμού για τον άνθρωπο που, παρά τη δυναμική του θέση, διατήρησε μια σεμνή και χαμηλών τόνων στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η οικογένειά του, μαζί με συνεργάτες και συνεργάτιδες από τη Βιοχάλκο, συγκεντρώθηκαν γύρω από το φέρετρο, αποτίοντας φόρο τιμής όχι μόνο στον επιχειρηματία, αλλά και στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον ελληνικό παραγωγικό ιστό.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top