Κηδεία Στασινόπουλου: Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο τελευταίο «αντίο»

Παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου τελέστηκε σήμερα (Τρίτη 20/1) η κηδεία του Νικόλαου Στασινόπουλου, του ιστορικού βιομήχανου που για δεκαετίες υπηρέτησε ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο. Ο Στασινόπουλος, γνωστός ως «πατριάρχης» του ομίλου, απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 94 ετών, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό χώρο της χώρας.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου φίλοι, συνεργάτες και μέλη της οικογένειας συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν μια εμβληματική προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ελληνικής μεταλλουργίας.

Στην κηδεία παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, τιμώντας με την παρουσία του την προσφορά του εκλιπόντος. Στην κηδεία και ο Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες, που θέλησε να «αποχαιρετήσει» τον εκλιπόντα.

Λίγα λόγια για τον Νικόλαο Στασινόπουλο

Το έργο του Στασινόπουλου χαρακτηριζόταν από σταθερότητα, όραμα και αφοσίωση στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. Υπήρξε καθοριστική μορφή στον τομέα της μεταλλουργίας και της παραγωγής μετάλλων, συμβάλλοντας με στρατηγικές επιλογές στην εδραίωση της Βιοχάλκου ως ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της Ευρώπης.

Συγγενείς και φίλοι, συγκινημένοι, ανταλλάσσανε αναμνήσεις και λόγια σεβασμού για τον άνθρωπο που, παρά τη δυναμική του θέση, διατήρησε μια σεμνή και χαμηλών τόνων στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η οικογένειά του, μαζί με συνεργάτες και συνεργάτιδες από τη Βιοχάλκο, συγκεντρώθηκαν γύρω από το φέρετρο, αποτίοντας φόρο τιμής όχι μόνο στον επιχειρηματία, αλλά και στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον ελληνικό παραγωγικό ιστό.