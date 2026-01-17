Πρώην μοντέλο στη σπείρα ληστειών: Οι ισχυρισμοί της και οι διάλογοι-σοκ

Οι διάλογοι που αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης της σπείρας

17.01.26 , 22:52
Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση της σπείρας ληστών που εξαρθρώθηκε στην Αττική φέρνει στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και η δημοσιογράφος Τασούλα Παπανικολάου, με πρωταγωνίστρια μια γνωστή πρώην καλλιτέχνη, μοντέλο και ψυχολόγο με τηλεοπτική παρουσία, η οποία συνελήφθη για συμμετοχή σε ληστείες.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από την εγκληματική δράση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στις επιθέσεις.

Πρώην μοντέλο στη σπείρα ληστειών: Οι ισχυρισμοί της και οι διάλογοι-σοκ

Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αποκλειστικού ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, η κατηγορούμενη φέρεται να συμμετείχε ως οδηγός σε τρεις από τις συνολικά δώδεκα ληστείες που αποδίδονται στη σπείρα. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, ισχυρίστηκε ότι γνώριζε πως οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι διέπρατταν ληστείες, ωστόσο η ίδια – όπως λέει – δεν συμμετείχε άμεσα στα χτυπήματα.

«Βγαίναμε βόλτα με το αυτοκίνητό μου και μερικές φορές μου ζητούσαν να πάμε σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Είχα αντιληφθεί ότι κάνουν ληστείες. Εγώ δεν συμμετείχα ποτέ. Δεν μπορούσα να αρνηθώ γιατί φοβόμουν», φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Τι λέει η υπεράσπιση

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης υποστηρίζει ότι η εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε ληστείες, επιμένοντας πως δεν είχε ρόλο στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, εξετάζονται ενδελεχώς από τις Αρχές σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Οι διάλογοι που «καίνε» τη σπείρα

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της σπείρας, που φέρνει στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Μέσα από τις συνομιλίες τους, φαίνεται πως παρακολουθούσαν συστηματικά τα θύματά τους, αξιολογούσαν τις συνθήκες και επέλεγαν τον κατάλληλο χρόνο για να χτυπήσουν.

Σε έναν από τους διαλόγους, μέλη της σπείρας συζητούν για τον αριθμό των ατόμων σε κατάστημα-στόχο, ενώ σε άλλον δίνουν οδηγίες για τη χρήση βίας: «Του ρίχνεις μία ψιλή με το κοντάκι στο κεφάλι», ακούγεται να λέει κατηγορούμενος, προκαλώντας σοκ.

Φόβοι για αναγνώριση από τα θύματα

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν και την έντονη ανησυχία των δραστών μήπως αναγνωριστούν. Σε χαρακτηριστικό διάλογο, μέλος της σπείρας εκφράζει φόβους ότι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα πρόσωπά τους, γεγονός που ενίσχυσε τον πανικό τους μετά από συγκεκριμένο χτύπημα.

Φόβοι για αναγνώριση από τα θύματα

Βαριές κατηγορίες και ποινικές διώξεις

Συνολικά, έξι άτομα συνελήφθησαν για τη δράση της σπείρας, με τους μισούς να έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν και επανειλημμένες εμπλοκές με τον νόμο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έντεκα σοβαρά αδικήματα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος του καθενός.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αποκαλύψεις να ρίχνουν φως σε μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση που είχε βάλει στο στόχαστρο ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την Αττική.

