Ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια

Ραγδαία είναι από σήμερα η επιδείνωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ισχυρή ψυχρή εισβολή σαρώνει την Ελλάδα, φέρνοντας πολικές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και παγετό.

Το κύμα κακοκαιρίας, που χαρακτηρίζεται από τους μετεωρολόγους ως «ουκρανικό ψύχος», αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στις ορεινές και βόρειες περιοχές.

Χιόνια από το πρωί στη Φλώρινα – Στα λευκά το Πισοδέρι

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά, με το χιόνι να έχει στρωθεί για τα καλά σε ορεινά χωριά. Στο Πισοδέρι, οι λιγοστοί κάτοικοι βγήκαν με φτυάρια στα χέρια για να καθαρίσουν τις εισόδους των σπιτιών τους, καθώς η χιονόπτωση ήταν συνεχής και έντονη.

Οι λέβητες, οι ξυλόσομπες και τα τζάκια πήραν «φωτιά», με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η ομίχλη και ο παγετός δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα.

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στο ορεινό δίκτυο

Ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και εκχιονιστικά μηχανήματα δίνουν μάχη για να διατηρήσουν ανοιχτό το ορεινό οδικό δίκτυο. Οι Αρχές τονίζουν ότι οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για τους οδηγούς, καθώς σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι παγωμένοι και ιδιαίτερα ολισθηροί.

«Βουτιά» έκανε το θερμόμετρο – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στους Μεταξάδες Έβρου, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -4 βαθμούς Κελσίου. Στους -3 βαθμούς βρέθηκαν η Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο, ενώ -2 βαθμούς κατέγραψαν το Νευροκόπι Δράμας και η Τρίπολη.

Προετοιμασίες για το τετραήμερο ουκρανικό ψύχος

Στο λεκανοπέδιο Αττικής, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για το επερχόμενο κύμα ψύχους, με τις αγορές καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης να γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση. Πολλοί επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, συνδυάζοντας τζάκι, φυσικό αέριο και ηλεκτρικά μέσα.

«Τσουβαλάκι-τσουβαλάκι» για πιο οικονομική θέρμανση

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η αγορά καυσόξυλων σε μικρές ποσότητες, με αρκετούς καταναλωτές να προτιμούν τα τσουβάλια, ώστε να ελέγχουν καλύτερα τα έξοδά τους. Τα καταστήματα πώλησης καυσόξυλων καταγράφουν αυξημένη κίνηση, με τις τιμές να κυμαίνονται γύρω στα 13 ευρώ το τσουβάλι.

Ασταμάτητα οι παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης

Από νωρίς το πρωί, βυτιοφόρα πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιούν συνεχείς παραδόσεις κατ’ οίκον. Οι παραγγελίες κυμαίνονται από 300 έως και 1.500 λίτρα, με την τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1,13 ευρώ το λίτρο.

Ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες αύριο

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, με το θερμόμετρο να «κατρακυλά» ακόμη περισσότερο. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στους -5 βαθμούς σε Νευροκόπι, Ορεστιάδα και Σουφλί, στους -4 στην Κομοτηνή, ενώ -2 βαθμούς θα καταγράψουν η Καβάλα και η Φλώρινα.