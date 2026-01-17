Παλλήνη: Οδηγός έτρεχε με 191χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Σοβαρά περιστατικά επικίνδυνης και ανεύθυνης οδήγησης καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους της Αττικής, με τις Αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να προχωρούν σε συλλήψεις οδηγών που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Τα περιστατικά που αποκαλύφθηκαν αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σημασία της οδικής ασφάλειας, αλλά και την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 43χρονου οδηγού από την Τουρκία, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην Περιφερειακή Υμηττού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το όχημά του καταγράφηκε από ραντάρ να αναπτύσσει ταχύτητα 191 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 80 χιλιόμετρα.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό στην περιοχή της Παλλήνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στον συγκεκριμένο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τον αυξημένο κίνδυνο που δημιουργεί η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και την αποφασιστικότητα των Αρχών να μην επιδείξουν καμία ανοχή σε συμπεριφορές που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.