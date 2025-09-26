Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του

Τραγωδία στην Κίσσαμο Χανίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 12:24 GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!
26.09.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
26.09.25 , 12:05 Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
26.09.25 , 11:40 Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»
26.09.25 , 11:34 Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»
26.09.25 , 11:24 Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
26.09.25 , 10:59 Χρήστος Βέργαδος: Ο Λόγος πο έφυγε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
26.09.25 , 10:58 Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
26.09.25 , 10:56 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
26.09.25 , 10:53 Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»
26.09.25 , 10:45 Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
26.09.25 , 10:45 Zυγός: Τα 12 ζώδια τον θαυμάζουν για διαφορετικούς λόγους
26.09.25 , 10:37 Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
26.09.25 , 10:11 To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά
26.09.25 , 10:02 Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του
Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χανιά: Νεκρό 4χρονο παιδί που παρασύθηκε από αυτοκίνητο / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρήνος στην Κρήτη για τον τραγικό θάνατο ενός 4χρονου αγοριού στην περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά που παρασύρθηκε χθες από όχημα.

Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά

Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες από τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει μαζί με το 4χρονο παιδί στο χωράφι τους.

Φαίνεται ότι το αγροτικό όχημα ήταν σταθμευμένο σε σημείο με κλίση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κύλησε με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο.

Άργος Ορεστικό: Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με μηχανή - Στη ΜΕΘ ο ένας

Το παιδί αμέσως διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και  στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο το μικρό αγγελούδι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
 |
4ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top