Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του

Θρήνος στην Κρήτη για τον τραγικό θάνατο ενός 4χρονου αγοριού στην περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά που παρασύρθηκε χθες από όχημα.

Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες από τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει μαζί με το 4χρονο παιδί στο χωράφι τους.

Φαίνεται ότι το αγροτικό όχημα ήταν σταθμευμένο σε σημείο με κλίση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κύλησε με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο.

Το παιδί αμέσως διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο το μικρό αγγελούδι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.