Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά με ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης 25/9, με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περεταίρω εξετάσεις.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου Χανίων, το παιδάκι δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία του πνοή.