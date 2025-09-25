Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά

Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι γιατροί

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: zarpanews.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά με ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών να τραυματίζεται θανάσιμα. 

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης 25/9, με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περεταίρω εξετάσεις.

Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου Χανίων, το παιδάκι δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία του πνοή.

