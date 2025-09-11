Πανελλήνιες 2026: Βγήκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Τι ανακοίνωσε του υπουργείο Παιδείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 15:07 Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
11.09.25 , 14:51 Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες
11.09.25 , 14:47 Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25
11.09.25 , 14:32 CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον
11.09.25 , 14:28 COSMOTE TELEKOM: Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο Τόκιο
11.09.25 , 14:28 Πανελλήνιες 2026: Βγήκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
11.09.25 , 14:12 Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό
11.09.25 , 14:10 Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025
11.09.25 , 13:57 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!
11.09.25 , 13:50 «Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου
11.09.25 , 13:39 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κάνει baby swimming με τον γιο της Βλάσση
11.09.25 , 13:23 Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο - Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο
11.09.25 , 13:11 Πέθανε πρώην πρόεδρος ομάδας
11.09.25 , 12:38 Μιμή Ντενίση: «Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά γυμναστική»
11.09.25 , 12:28 Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο φιλοτραμπικός influencer που δολοφονήθηκε
Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Σπυρούνης)
Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων ΓΕΛ Και ΕΠΑΛ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοινώθηκε σήμερα, ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 από το υπουργείο Παιδείας.

Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Πανελλήνιες 2026 - Πρόγραμμα ΓΕΛ

Πανελλήνιες 2026 - Πρόγραμμα για ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Πανελληνίων 2026 - ΕΠΑΛ

πανελλήνιες 2026 - πρόγραμμα ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα εξετάσεων για ειδικά μαθήματα

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.  

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :  

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,  
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.  

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:  

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,  
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,  
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.  
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.  

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή  26-6-2026. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top