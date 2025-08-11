Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Τραγικό φινάλε για την καταξιωμένη ηθοποιό

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου και Άννας Λίτινα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε η μοίρα για την καταξιωμένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από δυο χρόνια την ίδια ημέρα είχε χάσει τη ζωή του στους Φούρνους Ικαρίας και ο γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

«Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού

Το σκληρό παιχνίδι της μοίρας ξετύλιξε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου. Όπως είπε, ήταν 10 Αυγούστου του 2023, ακριβώς ίδια ημερομηνία πριν από δύο χρόνια, στους Φούρνους Ικαρίας.

Το 11χρονο αγόρι έκανε διακοπές μαζί με τη μητέρα του που είχε ξενοδοχείο στο νησί. Βγήκε για παιχνίδι και μπάνιο σε γνώριμα μέρη.

Άργησε να επιστρέψει, η μητέρα του ανησυχούσε και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ τον έψαχνε γυρνώντας στο νησί με τη φωτογραφία του.

Λίγο αργότερα δύτες βρήκαν το παιδί νεκρό. Μπλέχτηκε σε δίχτυα και πνίγηκε. Η τραγωδία είχε σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλοί γνώριζαν τον μοναχογιό του συναδέλφου τους Οδυσσέα Σταμούλη.  

Πνιγμός γιου Σταμούλη: «Πολύ μεγάλο το σχοινί - Μπλέχτηκε το πόδι του»

Η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης.

Αργά το βράδυ της Κυριακής άρχισε να γίνεται γνωστό το άσχημο μαντάτο, ότι η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε πιο πολύ... κολυμπώντας. 

Δεν ήταν πολλές μέρες που είχε πάει στο νησί, στους Φούρνους Ικαρίας. Η γνωστή ηθοποιός πήγε για κολύμπι στην παραλία Καμάρι.

Ανοίχτηκε στα βαθιά γιατί ήθελε να φθάσει μέχρι το νησάκι του Αγίου Μηνά. Όμως, τα ρέματα την παρέσυραν. Μια φίλη της ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές. 

Σε ανάρτησή της, η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει ότι είχε μιλήσει με την Σοφία Σεϊρλή το πρωί. Της είχε πει να μην πάει στην συγκεκριμένη παραλία, όμως εκείνη δεν την άκουσε.  

Η σπουδαία ηθοποιός γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους. Διακρίθηκε στο θέατρο, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ. 

Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις είχε αποκαλύψει πως είχε σπουδάσει στο Λονδίνο πριν πάρει τελικά την απόφαση να γίνει ηθοποιός. 

Σοφία Σεϊρλή: Έφθασε τρεις φορές κοντά στον γάμο αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ - Η σχέση με τον Μισέλ Πικολί   

Η ταλαντούχα ηθοποιός έφθασε τρεις φορές κοντά στο γάμο, όμως δεν παντρεύτηκε ποτέ, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Άννα Λίτινα στο δελτίο ειδήσεων του Star. Για δύο χρόνια έζησε ένα θυελλώδη έρωτα με τον Γάλλο σταρ Μισέλ Πικολί. 

«Πιτσιρίκα εγώ τότε, ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί.... κράτησε στο σύνολο δύο χρόνια. Όταν μου είπε να πάω στο Παρίσι είχα πρεμιέρα στο Θεσσαλικό θέατρο και δεν πήγα» είχε αναφέρει η ταλαντούχα ηθοποιός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΣΕΪΡΛΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΦΟΥΡΝΟΙ
