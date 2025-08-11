«Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού

Το μεγάλο παράπονο και ο πόνος της απώλειας

Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για την αδικοχαμένη Σοφία Σεϊρλή απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτος είναι ο πόνος που σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών.

Το τραγικό νέο του αιφνίδιου θανάτου της, από πνιγμό στην παραλία Καμάρι στους Φούρνους, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν και τη θαύμαζαν.

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Μία από τις πολύ καλές της φίλες ήταν και η δεύτερη σύζυγος του αείμνηστου Νίκου Γαλανού, Κατερίνα Μαραγκού.

Βαρύς πόνος για τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού, Σοφίας Σεϊρλή

Βαρύς πόνος για τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού, Σοφίας Σεϊρλή/ NDP

Μέσα από ένα σπαρακτικό κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο έμαθε τη δυσάρεστη είδηση.

Μία από τις τελευταίες επιθυμίες της εκλιπούσας που ήθελε το επόμενο καλοκαίρι να κάνουν μαζί διακοπές στους Φούρνους Ικαρίας, αλλά δυστυχώς η μοίρα της επεφύλαξε ένα άσχημο παιχνίδι.

Έκλεισε με ένα βαθύ παράπονο…Όλες τις προηγούμενες φορές την άκουγε, αλλά αυτή τη φορά δεν το έκανε όταν της είπε να μην πάει στη συγκεκριμένη παραλία.

Σοφία Σεϊρλή: Το βιογραφικό, η καριέρα και η σχέση με τον Πικολί

«Πάντα με άκουγες… Σήμερα γιατί όχι;». 

Ο πόνος της απώλειας της αγαπημένης αδερφής, Αυξεντίας, από τη σειρά Μαύρο Ρόδο, είναι μεγάλος για την Κατερίνα Μαραγκού, καθώς τις «έδενε» μια βαθιά και αληθινή ανθρώπινη σχέση.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού

ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν 
η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί,δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα , έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί έχει υπόγεια ρεύματα και είναι επικίνδυνα, πηγαίνετε σε άλλη παραλία  
Δε με άκουσες.
Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας .
Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ. 
Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, 
πάντα με άκουγες..
Σήμερα γιατί δεν το έκανες; 

 

